C&A lucra R$ 69,5 milhões no 3º tri, alta de 62% em um ano

A varejista de moda C&A apresentou nesta terça-feira, 4, um lucro líquido de R$ 69,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, representando uma melhora de 62,2% sobre o lucro líquido de R$ 42,8 milhões apresentado há um ano. O lucro líquido ajustado, que desconsidera efeitos não recorrentes, somou R$ 73,6 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado ficou em R$ 333,3 milhões, 5,5% mais alto que no terceiro trimestre do ano anterior.

A margem de 18,1%, 0,5 ponto percentual acima do mesmo trimestre do ano passado, indica que a companhia conseguiu gerar mais lucro operacional sobre a receita, refletindo ganhos de eficiência e melhor desempenho nas lojas.

A receita líquida consolidada foi de R$ 1,84 bilhão, avanço anual de 2,3%.

Ainda assim, a receita líquida de vestuário totalizou R$1,65 bilhão no período, um aumento de 8,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

As vendas em mesmas lojas (SSS) fecharam o trimestre com alta de 8,1%.

O desempenho do trimestre, segundo a C&A, "foi sustentado pelo Test & Learn e pelo desenvolvimento de coleções mais assertivas com maior velocidade".

As despesas operacionais totalizaram R$783,1 milhões, um aumento de 4,4% na comparação anual.

Ao final de setembro, a dívida bruta da companhia era de R$ 1,27 bilhão, uma redução de 37,2% versus o ano passado. Neste trimestre, a companhia destaca que houve uma melhoria de 9 dias em seu ciclo de caixa, que contribuiu para a geração de caixa do período.

A C&A encerrou o trimestre com uma posição de caixa de R$1,18 bilhão.