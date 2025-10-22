CEO do Pão de Açúcar renuncia; CFO assume interinamente

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou nesta quarta-feira, 22, a renúncia de Marcelo Pimentel aos cargos de diretor-presidente e membro do conselho de administração. O CEO estava à frente da companhia há três anos.

Com a saída, o atual diretor financeiro e de relações com investidores, Rafael Russowsky, assume interinamente a presidência do grupo.

"O Conselho de Administração agradece ao Marcelo Pimentel por sua dedicação e importantes transformações conduzidas ao longo dos últimos três anos", disse a companhia em comunicado ao mercado na tarde de hoje.

A renúncia vem na esteira da recente mudança no conselho e na composição acionária da varejista. No início de outubro, a família Coelho Diniz emplacou três membros ligados ao grupo e desbancou o Grupo Casino, que há 13 anos formava maioria no board.

Na ocasião, os Coelho Diniz também conseguiram dois conselheiros independentes, formando um bloco de cinco dos nove votos.

Quem é a família Coelho Diniz

O grupo pertence a André Luiz, Alex Sandro, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz, que não têm parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz.

Donos da rede de supermercados de mesmo nome, com 22 lojas em Minas Gerais e mais de 30 anos de história, eles buscam no GPA uma oportunidade para expandir nacionalmente. Os empresários são considerados varejistas experientes, capazes de agregar ao GPA na continuidade ao turnaround da companhia e na redução da alavancagem.

De acordo com o Pipeline, do jornal Valor Econômico, a nova administração quer fazer uma revisão de custos do GPA e rever também o plano de investimentos da companhia.

Em fevereiro, o grupo comprou cerca de 5% das ações do GPA. Em maio, a fatia foi para 10%, avançando para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar de 24,5% das ações do varejista, ultrapassando a fatia do Grupo Casino, de 22,5%. Em setembro, a superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a operação.

O GPA é uma companhia aberta listada na B3 com forte atuação no segmento de supermercado por meio das marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini. Ela também atua no varejo online e em locação de imóveis próprios.

Perto do encerramento do pregão, às 16h41, as ações da companhia (PCAR3), caíam 0,56%.