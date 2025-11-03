Itaú desbanca Petrobras como empresa de maior valor de mercado na B3

O Itaú Unibanco assumiu a liderança no ranking das empresas listadas na B3 com maior valor de mercado em outubro de 2025, superando a Petrobras, segundo levantamento da Elos Ayta. No dia 31 de outubro, o valor de mercado do Itaú foi de R$ 401,9 bilhões, um pouco acima dos R$ 396,5 bilhões da Petrobras.

Essa é a primeira vez desde 2020 que o banco ocupa de forma consistente o posto de maior empresa da bolsa brasileira.

O desempenho é reflexo do bom momento do setor financeiro, impulsionado pela estabilidade dos resultados bancários e pela recuperação gradual do crédito, avalia a Elos Ayta. O gráfico revela que o valor de mercado do Itaú segue uma trajetória de crescimento desde dezembro de 2024, quando era de R$ 281,9 bilhões, acumulando uma valorização superior a 40% nos últimos dez meses.

Por outro lado, a Petrobras apresentou um comportamento diferente: após alcançar um pico de R$ 526 bilhões em fevereiro, a estatal perdeu mais de R$ 120 bilhões em valor de mercado, impactada pela volatilidade dos preços do petróleo e discussões sobre sua política de dividendos.

O ranking das empresas mais valiosas da B3 em outubro também incluiu a Vale (R$ 278,6 bilhões), o BTG Pactual (R$ 248,9 bilhões) e a Ambev (R$ 198,2 bilhões).

Ao considerar também as empresas brasileiras listadas no exterior, o Nu Holdings (Nubank) continua sendo a companhia mais valiosa do país, com ações na bolsa de Nova York, superando até mesmo o Itaú.

Quais as empresas mais valiosas da B3 em outubro de 2025?