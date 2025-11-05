Pinterest 'derretendo': o que está acontecendo com as ações do app?

As ações do Pinterest derreteram nesta quarta-feira, 5, pelo segundo dia seguido, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Os papéis da companhia caíam 22% no pregão desta quarta.

A empresa registrou lucro ajustado de US$ 0,38 por ação, enquanto analistas da LSEG esperavam US$ 0,42. A receita totalizou US$ 1,05 bilhão, em linha com as projeções de Wall Street, mas a publicidade foi impactada por tarifas que reduziram os investimentos de grandes varejistas.

De acordo com a diretora financeira Julia Donnelly, houve uma desaceleração nos gastos com anúncios nos Estados Unidos e no Canadá, resultado de margens mais apertadas entre grandes redes varejistas afetadas por tarifas comerciais.

Ela indicou ainda que a nova tarifa sobre móveis para casa, imposta pelo presidente Donald Trump, deve manter a pressão sobre o segmento nos próximos trimestres. As vendas nos EUA e Canadá somaram US$ 786 milhões, abaixo das projeções da StreetAccount, que eram de US$ 799 milhões.

Bancos cortam metas

Após o balanço, diversos bancos revisaram para baixo suas metas de preço das ações, citando os efeitos da concorrência com o Instagram e o TikTok, além da dependência da empresa em grandes anunciantes. A RBC Capital Markets afirmou que as tarifas reforçam a vulnerabilidade do Pinterest a mudanças macroeconômicas e à falta de diversificação em sua base de clientes.

De acordo com a CNBC, o JPMorgan manteve recomendação de compra, mas reduziu o preço-alvo do papel. O banco destacou que, apesar das pressões de curto prazo, a empresa vem ampliando seus investimentos em inteligência artificial e em novos recursos para engajar usuários e melhorar a monetização.

Na Rosenblatt, os analistas rebaixaram o papel de compra para neutra, apontando riscos relacionados à expansão dos chatbots generativos no mercado publicitário. O relatório observa que a popularização dessas ferramentas tende a capturar parte do público com intenção comercial, segmento no qual o Pinterest atua diretamente.

Perspectivas para o quarto trimestre e avanços em IA

A empresa projetou receita entre US$ 1,31 bilhão e US$ 1,34 bilhão para o quarto trimestre. A projeção foi interpretada como sinal de cautela, em meio ao cenário de tarifas e desaceleração no consumo.

O Bank of America observou que, embora os resultados tenham ficado abaixo das expectativas, o Pinterest segue em fase de crescimento gradual, com ganhos impulsionados pela adoção de tecnologias de IA. O CEO Bill Ready apontou que a empresa trabalha para expandir o uso de inteligência artificial em toda a plataforma, com recursos como pastas personalizadas e um assistente de compras automatizado, lançado no fim de outubro.

Segundo Ready, a companhia vem consolidando sua posição em busca visual e personalização de conteúdo, buscando transformar o Pinterest em uma plataforma mais integrada à jornada de compra de seus usuários.

Apesar da forte queda nas ações, 81% dos analistas ainda mantêm recomendações de compra ou desempenho superior, apostando na recuperação da receita publicitária e na ampliação das aplicações de IA a partir de 2026.