Iguatemi lucra R$ 120,9 milhões no 3º trimestre, alta anual de 19%

A Iguatemi (IGTI11) registrou aumento de 19,5% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 101,2 milhões para R$ 120,9 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado foi de R$ 302,4 milhões, alta anual de 28,2%. Isso levou a uma alta da margem Ebitda ajustada de 1,9 p.p. (pontos percentuais), para 79,4%.

A receita líquida somou R$ 372,9 milhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 20% na comparação com igual etapa de 2024.

O lucro antes de juros (EBIT) atingiu a cifra de R$ 260,3 milhões no 3T25, um aumento de 44,9% na comparação com igual etapa de 2024.

Desempenho operacional

As vendas mesmas lojas (SSS) cresceram 5,8% e as vendas mesmas áreas (SAS) cresceram 9,0% no 3T25 ante o 3T24.

Os aluguéis mesmas lojas (SSR) cresceram 7,1% e os aluguéis mesmas áreas (SAR)

cresceram 7,5% na comparaçao anual.

As vendas totais atingiram R$ 6,0 bilhões no 3T25, crescendo 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Endividamento

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 2,146 bilhões.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1,64 vez em setembro/25, queda de 0,26 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.