Lucro do Itaú (ITUB4) cresce 11,3% no 3º trimestre e chega a R$ 11,9 bi

O Itaú Unibanco (ITUB4) registrou aumento de 11,3% no lucro líquido recorrente no terceiro trimestre de 2025, comparando com igual período de 2024, saindo de R$ 10,675 bilhões para R$ 11,9 bilhões, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4. O resultado veio em linha com as expectativas do mercado.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do banco foi de 23,3%, com avanço de 0,6 ponto percentual em relação à rentabilidade do mesmo período do ano passado.

A margem financeira gerencial do Itaú foi de R$ 31,382 bilhões, com alta anual de 10,1%. A cifra foi puxada pela margem com clientes, que avançou 11% nesse intervalo, para R$ 30,479 bilhões. Já a margem com o mercado (resultado da tesouraria) recuou 14,6% em comparação com o terceiro trimestre de 2024, para R$ 902 milhões.

A receita de serviços e de seguros do Itaú somou R$ 14,7 bilhões, com alta anual de 7,1%.

As despesas não decorrentes de juros totalizaram R$ 17,2 bilhões, com alta de 7,6% em relação ao 3T24. "O aumento reflete os investimentos contínuos em tecnologia (pessoal e infraestrutura), além do efeito de negociação do acordo coletivo de trabalho em salários e benefícios a partir de setembro de 2025", explica o Itaú.

Carteira de crédito

A carteira de crédito total do banco teve alta de 6,4% nesse mesmo intervalo, para R$ 1,402 trilhão. A carteira de pessoa física avançou 6,5%, para R$ 456,4 bilhões, com impulso de crédito imobiliário e cartão de crédito, enquanto crédito consignado e de veículos apresentaram retração. O crédito para grandes empresas cresceu 9,4%, para R$ 437,7 bilhões, em relação ao final de setembro do ano passado, e para pequenas e micro o crescimento foi 7,5%, para R$ 278,4 milhões.

O índice de inadimplência do banco para empréstimos com atraso acima de 90 dias ficou estável, em 1,9%.

As provisões para perdas esperadas do banco avançaram 9,5% em bases anuais, para R$ 9,780 bilhões. O custo do crédito ficou em R$ 9,145 bilhões, 10,9% maior que no mesmo período do ano passado.

Margem financeira

O Itaú revisou sua projeção da linha margem financeira com o mercado para 2025, com expectativa de crescimento entre R$ 3,0 bilhões e R$ 3,5 bilhões. Segundo o banco, a revisão reflete à dinâmica mais positiva do resultado acumulado da mesa trading em comparação à expectativa original.

A instituição manteve a previsão de que a margem financeira com clientes deve crescer entre 11% e 14%. Além disso, reiterou que a alíquota efetiva de imposto de renda deve permanecer na faixa de 28,5% a 30,5% ao longo do ano.