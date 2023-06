Ibovespa agora: bolsa sobe com ajuda de commodities; dólar segue abaixo de R$ 5

O Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 5, apoiado por ações de empresas de commodities. O movimento estende os ganhos dos últimos três pregões, desencadeados pelo resultado acima do esperado para o PIB do primeiro trimestre. Bolsas internacionais operam próximas da estabilidade, após a firmes ganhos registrados na semana passada.

Ibovespa e dólar agora

Ibovespa: + 0,29%, 112.885 pontos

Dólar: - 0,26%, R$ 4,940

Apesar da maior cautela em bolsas exterior, a valorização de commodities-chave para o mercado brasileiro contribui com as principais ações do Ibovespa. Um dos destaques é a Petrobras, que sobe mais de 1%, acompanhando a alta do petróleo, após a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo do fim de semana de reduzir a produção em 1 milhão de barris.

Com o maior peso do índice, a Vale também também é negociada no campo positivo, contribuindo para o Ibovespa.Nesta madrugada, o minério de ferro subiu 3,6% para US$ 108 por tonelada, o mais alto patamar em seis semanas. A alta, segundo fontes da Reuters, foi motivada pela expectativa de novos estímulos do governo chinês diante de sinais de desaceleração da economia local.

No radar dos investidores ainda está o boletim Focus desta segunda. O principal destaque ficou com a revisão do PIB para este ano, que passou de 1,26% para 1,68%, já incorporando o resultado do primeiro trimestre apresentado na semana passada.

Maiores altas do Ibovespa

CVC (CVCB3): + 6,67%

Braskem (BRKM5): + 2,64%

Magazine Luiza (MGLU3): + 2,07%

Maiores quedas do Ibovespa