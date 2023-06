Ação da Apple sobe e atinge maior preço da história

As ações da Apple atingiram hoje seu maior preço intradiário desde a estreia na bolsa de valores, há 43 anos. Mais cedo, nesta segunda-feira, 5, os papéis avançaram quase 2% atingindo um preço de US$ 184,36.

O valor superou a alta histórica de US$ 182,94 alcançada em janeiro do ano passado. No acumulado do ano, as ações da Apple já avançam perto de 47%, pagando as perdas de 27% registradas no ano anterior.

A alta deste início de semana vem na esteira da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC, na sigla em inglês), onde se espera que a empresa anuncie novidades na frente de realidade virtual e realidade aumentada. Durante a WWDC, a Apple também anunciou oficialmente o iOS 17, com novas funções de mensagens, automação e compartilhamento.

Fluxo para ações de tecnologia

A alta nas ações da Apple vem em meio a um momento de rali para as ações de tecnologia. Segundo o Bank of America (BofA), o entusiasmo em torno da inteligência artificial tem levado investidores a apostar um valor recorde em ações do setor

A chamada “baby bubble” em IA foi o tema dominante do mercado em maio, disse o estrategista Michael Hartnett. Fundos de tecnologia atraíram um recorde de US$ 8,5 bilhões na semana até 31 de maio, de acordo com o banco, que cita dados da EPFR Global.

*Com a Bloomberg

Veja também