Fortuna de Elon Musk supera o PIB de 197 países

Elon Musk acordou nesta sexta-feira, 12, alcançando uma marca inédita na história moderna: tornou-se o primeiro indivíduo a acumular uma fortuna superior a US$ 1 trilhão. O montante é nada menos maior do que o Produto Interno Bruto (PIB) de 197 países.

O salto foi impulsionado pela oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX, considerado o maior IPO da história. Com isso, o patrimônio estimado do empresário ultrapassou a barreira do trilhão de dólares, consolidando-o como a pessoa mais rica já registrada em termos nominais.

Segundo estimativas da Forbes, o patrimônio do empresário saltou de aproximadamente US$ 800 bilhões para US$ 1,1 trilhão em apenas quatro meses, o maior avanço de riqueza já observado em um intervalo tão curto.

Em comparação com os PIBs, a fortuna de Musk apenas perde para 21 localidades, distante dos Estados Unidos, com um PIB estimado em US$ 32,38 trilhões segundo o monitor do Fundo Monetário Internacional, mas perto de países como Polônia, com US$ 1,13 trilhões e Suíça, com US$ 1,15 trilhões.

Atrás dele, está uma lista extensa de regiões. O patrimônio de Musk ultrapassa o PIB de países como Taiwan, Irlanda, Bélgica, Suécia, Israel, Argentina, Singapura, Áustria, Emirados Árabes, Noruega, Tailândia, Colômbia, Vietnã, Malásia, Filipinas, entre outras (muitas) nações.

De onde vem a fortuna

A principal fonte da riqueza de Musk hoje é a SpaceX. O empresário detém cerca de 39% da companhia e, considerando o preço definido no IPO, sua participação está avaliada em aproximadamente US$ 866,5 bilhões, de acordo com o prospecto S-1 apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Sozinha, a empresa responde por quase 80% de seu patrimônio.

A Tesla, que durante anos foi o principal motor de sua fortuna, representa atualmente cerca de US$ 165 bilhões, o equivalente a pouco menos de um quinto do total.

O caminho até o trilhão, porém, não foi marcado apenas por ganhos. Em 2022, a compra do Twitter — posteriormente rebatizado como X — por US$ 44 bilhões coincidiu com uma forte desvalorização das ações da Tesla, reduzindo sua riqueza em mais de US$ 100 bilhões no papel.

A recuperação começou em 2023 e ganhou força a partir do fim de 2024, quando a SpaceX passou a liderar a expansão de seu patrimônio. Rodadas de venda de ações no mercado secundário, sucessivas revisões para cima na avaliação da empresa e os preparativos para a abertura de capital adicionaram dezenas de bilhões de dólares ao valor de sua participação.

O movimento culminou na fusão com a xAI, anunciada em fevereiro de 2026, operação que sozinha acrescentou cerca de US$ 100 bilhões à fortuna do empresário e abriu caminho para que ele alcançasse uma marca sem precedentes.