A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, definiu nesta quarta-feira, 18, o preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO) em US$ 83 por ação, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78. A informação foi publicada primeiro pela Bloomberg e confirmada por Reuters, CNBC e Wall Street Journal, todos com base em pessoas a par do assunto. A Anthropic não comentou.

Além de cobrar mais caro, a empresa vendeu mais ações do que o planejado. O plano original era colocar 825 milhões de papéis no mercado, sendo 801,4 milhões emitidos pela própria companhia e 23,6 milhões vendidos por acionistas atuais, segundo os documentos da oferta citados pela Bloomberg. As agências informam que o lote aumentou, mas o número final de ações ainda não foi divulgado.

Só com as 825 milhões de ações ao preço de US$ 83, o IPO movimenta cerca de US$ 68,5 bilhões, pelas contas da CNBC. As ações estreiam na Nasdaq nesta quinta-feira, 19, sob o código ANT. Segundo o WSJ, a negociação deve começar por volta do meio-dia.

A comparação com a SpaceX

A Anthropic também vai receber US$ 26 bilhões em uma colocação privada ao mesmo preço do IPO. Com esse aporte, a operação total passa de US$ 94 bilhões, segundo a Bloomberg. O valor supera o da SpaceX, que captou US$ 75 bilhões em junho no maior IPO já registrado, e os US$ 85,7 bilhões que a empresa de Elon Musk alcançou depois que os bancos exerceram o lote suplementar.

Na oferta pública propriamente dita, a SpaceX segue na frente. A Reuters descreve a operação da Anthropic como uma das maiores da história e a primeira de um grande desenvolvedor de modelos de IA de fronteira, a categoria de empresas que constrói os sistemas mais avançados do setor. A OpenAI, principal rival, já fez um pedido confidencial de IPO e indicou que a estreia deve ficar para 2027.

O valor de mercado da Anthropic vai depender do total de ações em circulação. Pela CNBC, o preço de US$ 83 já coloca a avaliação acima de US$ 1,4 trilhão, patamar que a empresa mirava anteriormente.

Procura várias vezes maior que a oferta

O preço acima da faixa reflete a demanda no roadshow, a rodada de apresentações a investidores. Segundo o WSJ, os pedidos somaram várias vezes a quantidade de ações à venda. A Reuters já havia informado essa procura, apesar das dúvidas sobre a capacidade da empresa de sustentar o crescimento com o aumento da concorrência em IA.

Antes da precificação, os bancos que coordenam a oferta já discutiam cobrar mais de US$ 78 por ação. Goldman Sachs e Morgan Stanley lideram o IPO, com participação de outros 20 bancos.

Um teste para as ações de inteligência artificial

A estreia acontece num momento mais difícil para o setor. Segundo a Reuters, fabricantes de chips e empresas de nuvem vêm sendo pressionadas nas últimas semanas por preocupações com valuation, custos crescentes de infraestrutura e a renúncia repentina de Jensen Huang do comando da Nvidia.

A CNBC acrescenta a reação contra a IA que pesou nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e o receio de que a alta dos juros torne a dívida cara demais para muitos desenvolvedores de data centers e neoclouds, as empresas de nuvem especializadas em IA. A Anthropic chega à bolsa num ano em que os maiores IPOs de 2026 já perderam valor de mercado depois da estreia.

As big techs acompanham a operação de perto. Amazon e Google têm participações avaliadas em mais de US$ 100 bilhões cada na Anthropic, segundo a CNBC. Google, Microsoft, Nvidia e AMD estão entre as empresas que se comprometeram a investir os US$ 26 bilhões da colocação privada. Ao mesmo tempo, a dona do Claude é compradora de sistemas caros de Nvidia, Google, Amazon e AMD.

Receita sobe 1.200%, e a conta de computação também cresce

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a Anthropic teve receita de US$ 33,24 bilhões, alta de cerca de 1.200% sobre o mesmo período de 2025, segundo o prospecto. O prejuízo líquido somou US$ 104 bilhões, ante US$ 25,1 bilhões um ano antes. A maior parte da perda veio da variação do valor justo de notas conversíveis e passivos de derivativos, e não da operação.

A receita anualizada chegou a US$ 81 bilhões no fim de outubro, US$ 10 bilhões a mais que no mês anterior. O avanço vem sobretudo do Claude Code, o agente de programação que ganhou espaço entre desenvolvedores de software. Em 30 de setembro, a empresa tinha 11.900 clientes que geravam ao menos US$ 100 mil em receita anual, ante pouco mais de 1.500 no fim de 2025, segundo a Reuters.

Sustentar esse ritmo está ficando caro. A Anthropic gastou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026, quase quatro vezes o valor de um ano antes. No terceiro trimestre, teve mais US$ 5 bilhões em custos de computação, o que reduziu a receita gerada por dólar aplicado nessa capacidade, de acordo com a Reuters.

No trimestre, a receita foi de US$ 16,96 bilhões, alta de 47% sobre o segundo trimestre. A empresa registrou prejuízo operacional de US$ 567 milhões, depois de lucro operacional de US$ 974 milhões nos três meses anteriores. A companhia ainda acumula compromissos de quase US$ 900 bilhões em gastos com computação com parceiros como Amazon e Google.

Mais de 90 páginas de riscos

Fundada em 2021 por Dario Amodei e outros pesquisadores que deixaram a OpenAI, a Anthropic vende principalmente para empresas e disputa o mercado corporativo com OpenAI e Google. Neste ano, entrou em duas disputas de grande repercussão com o governo americano por causa de suas posições sobre segurança, regulação e segurança nacional. O prospecto lista mais de 90 páginas de fatores de risco para os investidores.

"Se fizermos isso direito, podemos criar uma era de milagres em que a humanidade consiga resolver problemas que nos escapam há milênios", disse Amodei no vídeo de apresentação da oferta. No mesmo vídeo, o CEO afirmou que a empresa precisa tratar com cuidado os riscos da tecnologia enquanto entrega seus benefícios e mantém um negócio viável.