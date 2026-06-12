De Rockefeller a Elon Musk: as 10 pessoas mais ricas de todos os tempos

Com a oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês) da SpaceX nesta sexta-feira, 12, Elon Musk tornou-se o primeiro trilionário da história em termos nominais absolutos.

Mas quando a pergunta é quem foram os mais ricos de todos os tempos, a resposta depende de um detalhe metodológico que muda tudo: a riqueza é medida em dólares nominais ajustados pela inflação, ou em proporção à economia de cada época?

As duas métricas produzem listas completamente diferentes, e historiadores e economistas reconhecem que nenhuma é precisa.

A lista abaixo usa estimativas ajustadas para valores atuais, reunidas por fontes como Money, Celebrity Net Worth, History Hit e estudos acadêmicos. Os valores históricos envolvem alto grau de especulação.

1. Mansa Musa — estimativa: incalculável / ~US$ 400 bilhões ajustados

Imperador do Mali entre 1312 e 1337. Controlava mais de um terço de toda a produção mundial de ouro numa época em que o metal era a principal moeda de troca global.

Durante sua peregrinação a Meca, distribuiu tanto ouro pelo caminho que desvalorizou o metal no Egito por mais de uma década. Historiadores descrevem sua riqueza como "incompreensível", e os US$ 400 bilhões ajustados são uma estimativa conservadora, segundo a Money e a Celebrity Net Worth.

Muitos pesquisadores argumentam que nenhum número faz jus à escala do que ele controlava.

2. Augusto César — estimativa: ~US$ 4,6 trilhões ajustados

Primeiro imperador de Roma. Controlava entre 25% e 30% da produção econômica global de sua época, e chegou a deter pessoalmente o equivalente a um quinto da economia do Império Romano.

Em determinado momento, "possuía pessoalmente todo o Egito", segundo o professor de história de Stanford Ian Morris.

A estimativa de US$ 4,6 trilhões é a mais alta de qualquer figura histórica, mas historiadores reconhecem alto grau de especulação, dado que a fronteira entre riqueza pessoal e patrimônio do Estado era inexistente no Império Romano.

3. Jakob Fugger — estimativa: ~US$ 400-531 bilhões ajustados

Banqueiro e comerciante alemão do século XVI, conhecido como "Jakob o Rico".

Controlava as indústrias de cobre e têxteis na Europa, emprestou dinheiro ao Vaticano, financiou a ascensão do Imperador Maximiliano I do Sacro Império Romano e bancou o rei espanhol Carlos V.

Em 2015, o jornalista americano Greg Steinmetz estimou sua fortuna em US$ 400 bilhões equivalentes, valor que, corrigido pela inflação até hoje, chega a US$ 531 bilhões, segundo o Yahoo Finance UK.

4. Catarina, a Grande — estimativa: ~US$ 1,5 trilhão ajustado

Imperatriz da Rússia entre 1762 e 1796. Herdou um império e expandiu seu território e riqueza de forma dramática.

Controlava uma fatia substancial do Produto Interno Bruto (PIB) russo, que incluía vastas extensões de terra, recursos naturais e servidão.

Estimativas modernas colocam sua fortuna em torno de US$ 1,5 trilhão ajustado, segundo o Munsif Daily.

5. John D. Rockefeller — estimativa: ~US$ 340-400 bilhões ajustados

Fundador da Standard Oil em 1870. Controlava cerca de 90% de todo o petróleo americano em seu auge, e em 1913 acumulava US$ 900 milhões nominais, equivalente a 1,5% a 1,6% do PIB dos EUA.

As estimativas ajustadas variam entre US$ 340 bilhões e US$ 400 bilhões. É a maior fortuna da era industrial americana e o ponto de comparação mais usado para Musk.

6. Andrew Carnegie — estimativa: ~US$ 310-404 bilhões ajustados

Industrialista escocês-americano que dominou a indústria siderúrgica americana no final do século XIX. Vendeu a Carnegie Steel para J.P. Morgan em 1901 por US$ 480 milhões nominais, a maior transação privada da época.

Passou o restante da vida doando a maior parte da fortuna, financiando mais de 2.500 bibliotecas públicas ao redor do mundo. Estimativas ajustadas variam entre US$ 310 bilhões e US$ 404 bilhões.

7. Nikolai Romanov — estimativa: ~US$ 300 bilhões ajustados

Último czar da Rússia. Controlava vastas extensões de terra, reservas de ouro e recursos naturais num dos maiores impérios territoriais da história.

A estimativa de US$ 300 bilhões ajustados vem da Celebrity Net Worth — mas, como no caso de Augusto César, a linha entre riqueza pessoal e patrimônio do Estado era tênue.

8. Mir Osman Ali Khan — estimativa: ~US$ 230 bilhões ajustados

Último nizã de Hyderabad, governante do maior estado principesco da Índia britânica.

Controlava vastas reservas de ouro, joias e terras. A revista Time o chamou de "o homem mais rico do mundo" em 1937.

Seu tesouro pessoal incluía o diamante Jacob, de 185 quilates, usado como peso de papel em seu escritório, segundo a History Hit.

9. Família Rothschild — estimativa: ~US$ 350 bilhões ajustados (combinado)

Dinastia bancária europeia do século XIX. Mayer Amschel Rothschild fundou o império financeiro em Frankfurt no fim do século XVIII, expandido pelos cinco filhos para Londres, Paris, Viena, Nápoles e Frankfurt.

Em seu auge, a família controlava a maior fortuna privada do mundo, estimada em US$ 350 bilhões ajustados combinados, segundo a Celebrity Net Worth. Como fortuna familiar, é difícil atribuir a um único indivíduo.

10. Elon Musk — US$ 1,1 trilhão nominal (2026)

O único vivo na lista. Em termos nominais absolutos, é o mais rico da história registrada — e o primeiro trilionário.

Em termos proporcionais à economia de seu tempo, equivale a Rockefeller: cerca de 1,61% do PIB americano em 2025.

Fica atrás de Mansa Musa, Augusto César, Fugger e Catarina, a Grande em influência econômica relativa, mas à frente de todos em dólares nominais, sem nenhuma exceção histórica verificável.

A ressalva que não pode ser omitida

Qualquer lista dos mais ricos da história envolve comparações metodologicamente problemáticas.

Riqueza pré-capitalista era baseada em terra, ouro e controle de Estados, não em ações de empresas de capital aberto. O PIB como conceito não existia antes do século XX.

A fronteira entre riqueza pessoal e patrimônio estatal era inexistente para imperadores e czares. E as estimativas de fortunas de figuras como Mansa Musa ou Augusto César são especulativas por natureza, já que não há registros contábeis de impérios medievais africanos ou da Roma antiga. O que existe são estimativas de historiadores e economistas, com margens de erro.