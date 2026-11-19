O projeto-piloto funcionou, o modelo de inteligência artificial (IA) respondeu bem nos testes, a diretoria aprovou e a equipe de tecnologia recebeu o sinal verde para levá-lo a toda a empresa — é nesse momento, quando a IA sai do laboratório e entra na operação, que muitas companhias brasileiras descobrem que a estrutura não aguenta.

Para 59% dos executivos ouvidos no Brasil, os data centers e a infraestrutura de suas empresas ainda não estão totalmente preparados para rodar aplicações modernas de IA em produção. O dado é do Modern Enterprise Readiness Study, estudo global encomendado pela Dell Technologies e obtido com exclusividade pela EXAME.

A pesquisa traz uma surpresa sobre onde está o problema. O gargalo, segundo os entrevistados, não é só a capacidade de processamento, que concentra a corrida global por chips.

Para 74% dos executivos brasileiros, o desempenho do armazenamento e a velocidade de acesso aos dados já se tornaram gargalos maiores do que a capacidade computacional em muitas das aplicações críticas de suas empresas.

Por que o armazenamento virou o gargalo da IA?

Modelos de IA dependem de dados o tempo todo. Para responder a uma pergunta, analisar um documento ou recomendar um produto, precisam buscar informações rapidamente, muitas vezes espalhadas por diferentes sistemas. Se o acesso a esses dados é lento, não adianta ter os processadores mais potentes do mercado: eles passam parte do tempo esperando.

"Durante muito tempo, a discussão sobre capacidade tecnológica esteve concentrada principalmente no processamento, mas aplicações de IA também dependem de acesso rápido aos dados, armazenamento adequado e integração entre diferentes ambientes", afirma Joel Brawerman, diretor do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Dell Technologies para a América Latina.

Segundo ele, quando esses componentes não evoluem juntos, surgem limitações que dificultam a expansão dos projetos.

Uma estrutura fragmentada

Outro obstáculo é a fragmentação. No Brasil, 68% dos entrevistados afirmam que a infraestrutura de suas empresas não está totalmente unificada.

Na prática, muitas companhias operam ao mesmo tempo com servidores próprios, uma ou mais nuvens públicas e sistemas antigos que nunca foram totalmente integrados. O modelo permite distribuir aplicações conforme a necessidade, mas complica a gestão dos dados, justamente o recurso de que a IA mais depende.

A resposta das empresas tem sido simplificar. Para 86% dos entrevistados, a ideia é concentrar servidores e armazenamento em menos plataformas, porém mais potentes, para dar conta das aplicações que usam muitos dados e reduzir a complexidade da operação.

Entre as prioridades para modernizar data centers, servidores e armazenamento, os executivos citam:

Segurança cibernética e resiliência: 46%

46% Desempenho e escalabilidade: 45%

45% Gestão mais simples e automação: 41%

A conta de luz entrou na decisão

A pesquisa mostra que a energia passou a pesar tanto quanto o desempenho. Para 86% dos executivos brasileiros, a eficiência energética é essencial nas decisões de compra de infraestrutura.

O dado mais forte vai além: 67% afirmam que suas empresas só vão ampliar o uso de IA se isso puder ser feito sem um aumento significativo do consumo de energia. Eles também esperam que os fornecedores de tecnologia ajudem a cumprir essa meta.

A preocupação acompanha uma discussão global. Data centers de IA consomem volumes crescentes de eletricidade, e o Brasil tenta atrair esses investimentos com a promessa de energia limpa e abundante, por meio do Redata, o regime de incentivos para o setor. A disputa ganhou um novo capítulo nesta semana, quando os Estados Unidos passaram a exigir licença para enviar chips avançados de IA ao país.

Do piloto à produção

Para a Dell, a pesquisa mostra que o desafio das empresas mudou de fase. Testar a IA já não é o problema. O difícil é mantê-la funcionando em escala.

"A preparação para a inteligência artificial não pode ser medida apenas pela capacidade de executar um projeto piloto. O desafio maior está em colocar essas aplicações em produção e garantir que continuem funcionando com desempenho, segurança e custos sustentáveis", diz Brawerman.

O estudo foi conduzido pela consultoria Vanson Bourne em junho de 2026, com 2.950 entrevistados em 32 países. No Brasil, foram ouvidos 100 tomadores de decisão. Por isso, os percentuais refletem a percepção desse grupo de executivos, e não uma medição da infraestrutura de todas as empresas do país.