Dell: sede da empresa em Round Rock, no Texas (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 06h01.
A pesquisa revela que a maioria dos executivos brasileiros reconhece que suas empresas não estão totalmente preparadas para implementar IA em produção. O principal gargalo não é a capacidade de processamento, mas sim o desempenho do armazenamento e a velocidade de acesso aos dados. Além disso, a eficiência energética tornou-se um fator decisivo para a adoção de IA.
O projeto-piloto funcionou, o modelo de inteligência artificial (IA) respondeu bem nos testes, a diretoria aprovou e a equipe de tecnologia recebeu o sinal verde para levá-lo a toda a empresa — é nesse momento, quando a IA sai do laboratório e entra na operação, que muitas companhias brasileiras descobrem que a estrutura não aguenta.
Para 59% dos executivos ouvidos no Brasil, os data centers e a infraestrutura de suas empresas ainda não estão totalmente preparados para rodar aplicações modernas de IA em produção. O dado é do Modern Enterprise Readiness Study, estudo global encomendado pela Dell Technologies e obtido com exclusividade pela EXAME.
A pesquisa traz uma surpresa sobre onde está o problema. O gargalo, segundo os entrevistados, não é só a capacidade de processamento, que concentra a corrida global por chips.
Para 74% dos executivos brasileiros, o desempenho do armazenamento e a velocidade de acesso aos dados já se tornaram gargalos maiores do que a capacidade computacional em muitas das aplicações críticas de suas empresas.
Modelos de IA dependem de dados o tempo todo. Para responder a uma pergunta, analisar um documento ou recomendar um produto, precisam buscar informações rapidamente, muitas vezes espalhadas por diferentes sistemas. Se o acesso a esses dados é lento, não adianta ter os processadores mais potentes do mercado: eles passam parte do tempo esperando.
"Durante muito tempo, a discussão sobre capacidade tecnológica esteve concentrada principalmente no processamento, mas aplicações de IA também dependem de acesso rápido aos dados, armazenamento adequado e integração entre diferentes ambientes", afirma Joel Brawerman, diretor do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Dell Technologies para a América Latina.
Segundo ele, quando esses componentes não evoluem juntos, surgem limitações que dificultam a expansão dos projetos.
Outro obstáculo é a fragmentação. No Brasil, 68% dos entrevistados afirmam que a infraestrutura de suas empresas não está totalmente unificada.
Na prática, muitas companhias operam ao mesmo tempo com servidores próprios, uma ou mais nuvens públicas e sistemas antigos que nunca foram totalmente integrados. O modelo permite distribuir aplicações conforme a necessidade, mas complica a gestão dos dados, justamente o recurso de que a IA mais depende.
A resposta das empresas tem sido simplificar. Para 86% dos entrevistados, a ideia é concentrar servidores e armazenamento em menos plataformas, porém mais potentes, para dar conta das aplicações que usam muitos dados e reduzir a complexidade da operação.
Entre as prioridades para modernizar data centers, servidores e armazenamento, os executivos citam:
A pesquisa mostra que a energia passou a pesar tanto quanto o desempenho. Para 86% dos executivos brasileiros, a eficiência energética é essencial nas decisões de compra de infraestrutura.
O dado mais forte vai além: 67% afirmam que suas empresas só vão ampliar o uso de IA se isso puder ser feito sem um aumento significativo do consumo de energia. Eles também esperam que os fornecedores de tecnologia ajudem a cumprir essa meta.
A preocupação acompanha uma discussão global. Data centers de IA consomem volumes crescentes de eletricidade, e o Brasil tenta atrair esses investimentos com a promessa de energia limpa e abundante, por meio do Redata, o regime de incentivos para o setor. A disputa ganhou um novo capítulo nesta semana, quando os Estados Unidos passaram a exigir licença para enviar chips avançados de IA ao país.
Para a Dell, a pesquisa mostra que o desafio das empresas mudou de fase. Testar a IA já não é o problema. O difícil é mantê-la funcionando em escala.
"A preparação para a inteligência artificial não pode ser medida apenas pela capacidade de executar um projeto piloto. O desafio maior está em colocar essas aplicações em produção e garantir que continuem funcionando com desempenho, segurança e custos sustentáveis", diz Brawerman.
O estudo foi conduzido pela consultoria Vanson Bourne em junho de 2026, com 2.950 entrevistados em 32 países. No Brasil, foram ouvidos 100 tomadores de decisão. Por isso, os percentuais refletem a percepção desse grupo de executivos, e não uma medição da infraestrutura de todas as empresas do país.
Segundo pesquisa da Dell, 59% dos executivos ouvidos no Brasil dizem que os data centers e a infraestrutura de suas empresas ainda não estão totalmente preparados para rodar aplicações de IA em produção.
Para 74% dos executivos brasileiros ouvidos, o desempenho do armazenamento e a velocidade de acesso aos dados já são gargalos maiores do que a capacidade de processamento.
Sim. Para 86% dos executivos, a eficiência energética é essencial na compra de infraestrutura, e 67% dizem que só vão ampliar o uso de IA se isso não aumentar significativamente o consumo de energia.
O estudo foi encomendado pela Dell e conduzido pela Vanson Bourne em junho de 2026, com 2.950 entrevistados em 32 países. No Brasil, foram ouvidos 100 tomadores de decisão.
Glossário
Redata
Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter, programa federal que oferece incentivos fiscais para atrair data centers ao Brasil, com exigências como uso de energia limpa.
Data centers
Instalações que concentram servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede usados para processar e guardar dados de empresas e serviços digitais.
Armazenamento
Conjunto de sistemas que guardam os dados de uma empresa. Em IA, a velocidade de leitura e escrita desses sistemas define a rapidez com que os modelos acessam as informações.