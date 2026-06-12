No primeiro dia de negociação, BDRs da SpaceX chegam a subir quase 30%

As ações da SpaceX estrearam em forte alta nesta sexta-feira, 12, após a abertura de capital da companhia na Nasdaq. Os papéis chegaram a disparar mais de 30% ao longo do pregão, refletindo o entusiasmo dos investidores com a empresa de exploração espacial fundada por Elon Musk.

No pico do dia, as ações atingiram US$ 176,52, avanço de 30,7% em relação ao preço definido no IPO. Mais tarde, os ganhos perderam parte da força, mas os papéis ainda registravam valorização de 18,30%, negociados a US$ 159,70 próximo do fechamento do pregão.

O movimento também impulsionou os recibos de ações (BDRs) da companhia negociados na B3. Às 16h45, os ativos avançavam 19%, cotados a R$ 55,22. Mais cedo, chegaram a subir 28,90%, alcançando R$ 59,72.

A forte demanda pelos papéis ocorre após a estreia da SpaceX no mercado acionário elevar sua avaliação para patamares históricos e impulsionar a fortuna de Elon Musk para a casa do trilhão.

A listagem simultânea no Brasil, via BDR, e na Nasdaq, marca um momento histórico para os mercados. Nos Estados Unidos, a SpaceX realizou a maior oferta pública inicial de ações (IPO) já registrada, captando cerca de US$ 75 bilhões. A operação superou com folga o recorde anterior da Saudi Aramco, que havia levantado US$ 29,4 bilhões em sua abertura de capital em 2019.

Com a venda de 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, a SpaceX estreou no mercado avaliada em aproximadamente US$ 1,77 trilhão, entrando diretamente para o grupo das empresas trilionárias e figurando entre as maiores companhias de capital aberto do mundo.

Como investir na SpaceX pela B3

O BDR da SpaceX será negociado sob o código SPCX34. O investimento poderá ser feito diretamente pelo home broker das corretoras brasileiras. Como a estrutura do recibo terá paridade de 1 para 15, cada ação da SpaceX negociada nos Estados Unidos corresponderá a 15 BDRs na B3.

Com isso, embora a ação da empresa tenha sido precificada em US$ 135 no IPO — cerca de R$ 675 na conversão aproximada — o investidor brasileiro poderá acessar a companhia por valores entre R$ 50 e R$ 70 por BDR.

A estrutura reduz a barreira de entrada para quem deseja investir na empresa de Elon Musk sem precisar desembolsar o valor equivalente a uma ação inteira negociada na Nasdaq.