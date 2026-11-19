A saída de um funcionário experiente deixa despesas que dificilmente aparecem em uma única linha do orçamento. Além dos gastos com recrutamento, a empresa precisa treinar um substituto, redistribuir atividades e administrar a perda de conhecimentos acumulados sobre clientes e processos.

O impacto financeiro da rotatividade, conhecido como turnover, ajuda a explicar por que a retenção de talentos passou a integrar as preocupações da alta gestão.

Parte dessas perdas, porém, pode estar relacionada a problemas que as próprias organizações teriam condições de corrigir.

Uma pesquisa da Gallup, realizada com trabalhadores americanos que pediram demissão, identificou que 42% acreditavam que seus gestores ou empregadores poderiam ter feito algo para evitar sua saída.

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Quanto custa perder um funcionário?

Segundo estimativas da Gallup, substituir profissionais que ocupam cargos de liderança pode custar aproximadamente o equivalente a 200% de seu salário anual.

O percentual estimado cai para 80% entre profissionais técnicos e 40% para trabalhadores da linha de frente.

A rotatividade frequente ainda pode sobrecarregar quem permanece, prejudicar a continuidade dos projetos e aumentar o tempo necessário para alcançar os resultados esperados.

Por que a relação com o gestor influencia a permanência?

No mesmo levantamento, 45% dos profissionais que deixaram voluntariamente seus empregos afirmaram não ter recebido, nos três meses anteriores à saída, uma conversa proativa com a liderança sobre satisfação, desempenho ou futuro na organização.

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Entre aqueles que consideravam sua demissão evitável, 70% apontaram possíveis medidas relacionadas à gestão cotidiana, como melhores relações com a chefia, oportunidades de crescimento e ajustes na carga de trabalho.

Os resultados mostram que remuneração não é o único fator envolvido na decisão de permanecer.

Como a liderança contribui para equipes produtivas?

Um estudo longitudinal da Gallup e da Workhuman acompanhou 3.447 trabalhadores entre 2022 e 2024 e identificou que funcionários que recebiam reconhecimento de qualidade tinham probabilidade 45% menor de deixar a organização no período.

O resultado aponta uma associação entre reconhecimento e permanência, sem estabelecer que elogios isolados produzam o mesmo efeito.

Para a gestão, reconhecer contribuições exige identificar resultados concretos, oferecer feedback e tornar visíveis as entregas dos profissionais.

A produtividade depende ainda de condições adequadas para executar o trabalho, com prioridades claras e recursos compatíveis com as responsabilidades atribuídas.

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Como preparar gestores para reduzir a rotatividade?

A formação de lideranças pode contemplar conversas de desenvolvimento, administração de conflitos e identificação precoce de sinais de sobrecarga.

Outra medida é acompanhar indicadores como desligamentos voluntários, tempo de permanência e motivos registrados nas entrevistas de saída.

Revisar as causas mais frequentes permite definir intervenções específicas.

Quando o problema envolve ausência de perspectivas profissionais, por exemplo, a resposta pode exigir mudanças nas políticas de carreira, além da atuação individual dos gestores.