Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

SpaceX capta US$ 75 bi no maior IPO da história e entra no clube das trilionárias

Abertura de capital supera com folga o recorde da Saudi Aramco e coloca a empresa de Elon Musk entre as maiores companhias do mundo, apesar de prejuízo bilionário em 2025

IPO da Space X: ações começam a ser negociadas na abertura do pregão da Nasdaq (Imagem gerada por IA/Exame)

IPO da Space X: ações começam a ser negociadas na abertura do pregão da Nasdaq (Imagem gerada por IA/Exame)

Clara Assunção e com agências

Publicado em 12 de junho de 2026 às 10h31.

A SpaceX entrou para a história do mercado financeiro ao realizar a maior oferta pública inicial de ações (IPO) já registrada. A companhia fundada por Elon Musk levantou cerca de US$ 75 bilhões com sua estreia na Nasdaq, nesta sexta-feira, 12, em uma operação que mais do que dobrou o recorde anterior da Saudi Aramco, que captou US$ 29,4 bilhões em sua abertura de capital, em 2019.

A empresa vendeu 555,6 milhões de ações ao preço de US$ 135 cada. Com a precificação, a SpaceX passou a valer aproximadamente US$ 1,77 trilhão em bolsa, ou cerca de US$ 1,8 trilhão em valor totalmente diluído, considerando opções e ações restritas concedidas a funcionários.

O valuation coloca a companhia diretamente no grupo das empresas trilionárias e entre as dez maiores companhias de capital aberto do mundo, superando inclusive a Tesla, também controlada por Musk. A avaliação aproxima o empresário do marco inédito de tornar-se o primeiro trilionário da história.

A forte demanda dos investidores foi um dos principais destaques da operação. Investidores de varejo enviaram mais de US$ 100 bilhões em ordens de compra, volume muito superior à parcela de ações reservada para esse público. O interesse reflete não apenas a popularidade de Musk junto ao mercado, mas também a aposta em inteligência artificial, setor que tem atraído volumes recordes de capital nos Estados Unidos.

A abertura de capital da SpaceX é vista como um teste importante para o mercado de tecnologia e inteligência artificial. A expectativa é que outras gigantes do setor, como a Anthropic e a OpenAI, também busquem o mercado acionário nos próximos meses, possivelmente com avaliações superiores a US$ 1 trilhão.

As ações da SpaceX, que começam a ser negociadas nesta sexta na bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, estream com o ticker SPCX.

No Brasil, investidores também poderão acessar os papéis da empresa por meio do BDR SPCX34, recibo de ação listado na B3 e lançado simultaneamente ao IPO. Com isso, será possível investir na SpaceX diretamente pelo home broker de corretoras brasileiras, sem a necessidade de abrir conta no exterior.

Empresa ainda opera no vermelho

Apesar da avaliação bilionária, a SpaceX chega à bolsa sem registrar lucro. Em 2025, a companhia faturou US$ 18,7 bilhões, mas encerrou o ano com prejuízo líquido de US$ 4,9 bilhões.

Os resultados refletem um período de investimentos intensivos em áreas consideradas estratégicas para o crescimento futuro da empresa. O prejuízo operacional consolidado foi de US$ 2,6 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado, que mede o lucro operacional real de uma empresa ao remover despesas e receitas excepcionais ou não recorrentes, alcançou US$ 6,6 bilhões.

No primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou receita de US$ 4,7 bilhões e Ebitda ajustado de US$ 1,1 bilhão.

De empresa espacial a conglomerado de tecnologia

Fundada em 2002, a SpaceX passou por uma transformação significativa nos últimos anos. Após incorporar a rede social X, antigo Twitter, em 2025, e a startup de inteligência artificial xAI, em 2026, a companhia passou a operar em três grandes frentes: exploração espacial, conectividade e inteligência artificial.

O principal motor financeiro da empresa é atualmente a Starlink, divisão de internet via satélite. Em 2025, o negócio gerou US$ 11,4 bilhões em receita, avanço de 50% em relação ao ano anterior, e registrou lucro operacional de US$ 4,4 bilhões.

A base de usuários também avançou rapidamente. O serviço alcançou 10,3 milhões de assinantes em 164 países, praticamente dobrando de tamanho em um ano.

Já a divisão espacial, responsável pelos foguetes Falcon e pelo desenvolvimento do Starship, faturou US$ 4,1 bilhões em 2025. O segmento, porém, operou com prejuízo de US$ 657 milhões, impactado principalmente pelos investimentos de aproximadamente US$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento do Starship, veículo que ainda está em fase de testes.

A área de inteligência artificial, que reúne o chatbot Grok, a plataforma X e a infraestrutura herdada da xAI, movimentou US$ 3,2 bilhões em receita no ano passado. O segmento, entretanto, acumulou prejuízo operacional de US$ 6,4 bilhões, resultado dos elevados investimentos em data centers e capacidade computacional.

Aposta no futuro da inteligência artificial

Grande parte do entusiasmo dos investidores está ligada à nova estratégia da empresa. Em poucos meses, a SpaceX deixou de ser vista apenas como uma companhia de foguetes e satélites para se apresentar como uma potencial protagonista da infraestrutura global de inteligência artificial.

A empresa aposta em contratos para fornecer capacidade computacional a clientes como Anthropic e Google, que podem se tornar uma de suas principais fontes de receita. A visão apresentada por Musk inclui projetos ambiciosos, como centros de dados no espaço e infraestrutura tecnológica em futuras bases lunares.

Segundo a própria companhia, o mercado potencial relacionado às suas iniciativas em inteligência artificial pode chegar a US$ 26,5 trilhões, valor que representa a maior parte das oportunidades de negócios identificadas pela empresa.

Mercado dividido entre entusiasmo e cautela

Embora a operação tenha atraído forte interesse dos investidores, boa parte da avaliação da companhia está baseada em expectativas de crescimento futuro, segundo analistas à Bloomberg. 

A SpaceX domina atualmente o mercado global de lançamentos espaciais e opera a maior constelação de satélites do mundo por meio da Starlink. Ainda assim, muitos dos projetos que sustentam a tese de crescimento da empresa dependem de tecnologias que ainda não foram implementadas comercialmente em larga escala.

Acompanhe tudo sobre:SpaceXElon MuskIPOsMercadosAçõesNasdaqInteligência artificial

Mais de Invest

LVMH, Kering e Hermès sobem com perspectiva de cessar-fogo entre EUA e Irã

BTG Pactual recebe aval para finalizar compra do HSBC Uruguai

Dois em cada 10 brasileiros fazem compras escondidas dos parceiros, mostra pesquisa

Petróleo cai ao menor nível em dois meses com expectativa de acordo entre EUA e Irã

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin sobe 7% do fundo da semana passada e contraria pessimismo

Mundo

Coreia do Sul condena ex-presidente por provocação à Coreia do Norte

Negócios

Pizza, petiscos e futebol de botão: marca aposta em experiência para crescer até 25% na Copa

Inteligência Artificial

OpenAI compra Ona para levar Codex à nuvem