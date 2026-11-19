A comida do dia a dia pode ficar mais cara em 2027, com dois fatores somando pressão sobre a cesta básica dos brasileiros. O primeiro é o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, incluindo o diesel, que encarece principalmente o frete dos caminhões que transportam os alimentos. O segundo é o El Niño, que ameaça as safras.

Em junho de 2026, a NOAA (agência climática americana) declarou oficialmente um novo El Niño. Desde então, o fenômeno ganhou força. Na atualização mais recente, de novembro, a agência estima em mais de 79% a probabilidade de o evento permanecer entre forte e muito forte até janeiro-março de 2027. Já a chance de atingir intensidade histórica, comparável aos episódios mais extremos desde 1950, é de aproximadamente 60%.

“Para o Brasil, o padrão é conhecido: chuva demais no Sul, chuva de menos e calor no arco que vai do Norte ao Matopiba. O fenômeno literalmente divide o país ao meio. O clima entra pela porta da frente: o próprio alimento”, comenta Carlos Henrique Junior, economista da Freex Casa de Câmbio.

Segundo ele, quando a seca derruba a produtividade do milho ou do arroz, o que é atingido não é um componente acessório do preço, e sim a matéria-prima, que responde pela maior fatia do valor na gôndola. “A transmissão tem quatro elos: a anomalia no Pacífico altera o clima regional; o clima altera a safra; a safra menor pressiona o atacado, com defasagem de meses; e o atacado repassa ao varejo, geralmente concentrado em poucos produtos.”

Porém, o impacto sobre a produção agrícola depende da região, da cultura e do estágio de desenvolvimento das lavouras. "Por isso, não é possível afirmar que todas as commodities serão afetadas da mesma maneira ou que o fenômeno provocará, necessariamente, uma alta generalizada dos alimentos", pontua o economista.

O que o histórico ensina

No ciclo 2023/2024, quando o El Niño estava em estágio considerado forte, a produção de grãos caiu de 319,81 milhões para 298,41 milhões de toneladas, recuo de 6,69%, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Na sequência, arroz e café registraram fortes altas, e a inflação de alimentos fechou 2024 em 7,69%.

A queda da produção, porém, não pode ser atribuída exclusivamente ao El Niño. A própria Conab identificou uma combinação de problemas climáticos, como irregularidade e falta de chuvas em regiões produtoras e excesso de precipitação no Rio Grande do Sul. No caso do café, também pesaram problemas de oferta e condições climáticas específicas das áreas de cultivo.

No super El Niño de 2015/2016, a inflação de alimentos rodou entre 8,62% e 12,03% nos respectivos anos, com feijão, leite e arroz subindo dois dígitos em questão de meses. Vale a ressalva de que correlação não é causalidade. Os números mostram o comportamento dos preços durante o episódio, mas não isolam o impacto do El Niño de outros fatores que influenciaram a oferta e os preços.

Para 2026/2027, o Banco Central, em boxe de setembro de 2026, dimensionou o mecanismo. As perdas de produtividade por grau de anomalia se concentram em milho, arroz e algodão, enquanto a soja fica praticamente neutra no agregado, com ganhos no Sul e perdas no Matopiba. O BC classificou o fenômeno como risco de baixa para a safra de 2027.

A autarquia também ressalta que parte relevante das variações de produtividade está relacionada a fatores que não são capturados pelo modelo. Ainda assim, as projeções climáticas para o atual episódio de El Niño indicam riscos negativos para a produtividade agrícola em 2027.

"Isso não significa que já exista uma estimativa oficial de quanto o fenômeno poderá acrescentar à inflação dos alimentos. O estudo aponta riscos para a produção, mas não estabelece um percentual de aumento nos preços da cesta básica", diz Henrique Junior. Para o economista, o efeito é assimétrico, e algumas culturas e regiões podem até ganhar.

Henrique Junior trabalha com a hipótese de que, em anos de El Niño forte, a inflação de alimentos roda 3 a 6 pontos percentuais acima de um ano climaticamente neutro. Para a simulação, ele usa a cesta básica de São Paulo, que custou R$ 951,37 em outubro de 2026, segundo o DIEESE.

"A partir daí, a aritmética é a mesma: numa cesta básica de R$ 951,37, cada 1 ponto percentual de inflação de alimentos custa cerca de R$ 9,51 por mês, R$ 114,16 por ano. Um choque de 3 a 6 pontos custa, portanto, R$ 28,54 a R$ 57,08 por mês: R$ 342,49 a R$ 684,99 por ano, por cesta”, destaca o economista.

Segundo ele, a faixa de 3 a 6 pontos percentuais é uma hipótese de simulação construída a partir das séries históricas do IPCA, do IBGE. Em anos de El Niño forte, a inflação de alimentos ficou perto ou acima de dois dígitos (entre 8,62% e 12,03% em 2015/2016 e 7,69% em 2024), contra algo entre 4% e 5% em anos típicos. O excedente fica, portanto, na casa de 3 a 6 pontos.

Um estudo dos economistas Caio Sousa e Fabio Rocha, com base em dados do Banco Central, estima que o El Niño pode adicionar entre 1,02 e 3,4 pontos percentuais à inflação de alimentos, com até 6,78 pontos em um cenário extremo semelhante ao episódio de 2015/2016.

“Esse estudo serve como corroboração da ordem de grandeza. Como a NOAA projeta chance elevada de um El Niño muito forte, comparável justamente a 2015/2016, a hipótese trabalha deliberadamente acima do cenário central do estudo”, pontua.

A intensidade do fenômeno, porém, não determina sozinha o tamanho de seus efeitos. A influência do Atlântico e de condições climáticas locais pode atenuar ou ampliar os impactos do El Niño, e o choque sobre a produção agrícola não é automático. Mesmo com o fenômeno já declarado, a Conab projeta safra de 366,1 milhões de toneladas em 2026/2027, acima do ciclo anterior, ainda que 1 milhão de toneladas abaixo da projeção de outubro.

A revisão atingiu duas culturas presentes na alimentação cotidiana dos brasileiros: arroz e trigo. Para o arroz, a Conab estima uma produção de 10,5 milhões de toneladas, queda de 4,7% em relação à safra passada. Em outubro, a previsão era de 10,7 milhões de toneladas. Parte da redução é explicada pelo excesso de chuvas nas últimas semanas no Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da produção nacional. A semeadura está na fase final, e a colheita deve começar em fevereiro de 2027.

O trigo também teve a estimativa de produção revisada para baixo. A Conab reduziu a projeção de 5,73 milhões para 5,26 milhões de toneladas, um corte de 8,2% em relação ao levantamento de outubro.

“A irregularidade das chuvas, combinada a temperaturas elevadas e aos efeitos do fenômeno El Niño neste começo de ciclo, mantém o estado de cautela quanto ao potencial produtivo das lavouras”, escreve a Conab.

Segundo Henrique Junior, há ainda uma defasagem de 6 a 12 meses entre o clima e os preços, o que significa que o El Niño de hoje deve aparecer na inflação de meados de 2027. “O câmbio e preços internacionais podem amplificar ou anular tudo. Em resumo: o cenário de R$ 342,49 a R$ 684,99 é uma possibilidade com precedentes, não uma sentença”, pondera.

Mais uns reais na conta…

No fim de outubro, os estados e o Distrito Federal aprovaram, no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o terceiro aumento anual seguido do imposto. A partir de 1º de fevereiro de 2027, o ICMS cobrado sobre o litro do diesel passa de R$ 1,17 para R$ 1,30, alta de 11,1%.

“Aqui não há hipótese: o repasse é praticamente integral, e o histórico comprova. No primeiro grande reajuste do modelo atual, em fevereiro de 2024, o ICMS da gasolina subiu R$ 0,15 por litro e a bomba subiu R$ 0,18 em uma semana, segundo a Edenred Ticket Log; o diesel espelhou a alta tributária no mesmo prazo”, diz.

Pela conta do economista, os R$ 0,13 a mais de imposto, divididos pelos R$ 7,29 do litro, preço médio nacional do diesel B S10, registrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 8 e 14 de novembro de 2026, resulta em uma alta de 1,78% no preço do litro.

Como o diesel responde por cerca de 35% do custo do frete e é a maior despesa das transportadoras, segundo a NTC&Logística, multiplica-se 1,78% por 35%, o que resulta em uma pressão de 0,623% sobre o frete. O frete, por sua vez, representa de 10% a 15% do preço final dos alimentos, de acordo com a Inbrasc e a CNI. Multiplicando 0,623% por 10% a 15%, os alimentos ficam entre 0,0623% e 0,0934% mais caros.

Aplicada à mesma cesta básica de São Paulo, de R$ 951,37, a estimativa representa entre R$ 0,59 e R$ 0,89 a mais por mês, ou de R$ 7,11 a R$ 10,66 por ano, por cesta.

“Choque pequeno, efeito de centavos; choque grande, efeito que a família sente no fim do mês”, complementa o especialista. Segundo ele, na bomba, imposto que sobe é preço que sobe rápido. “A economia chama o fenômeno de rockets and feathers: aumentos de custo sobem como foguete, reduções descem como pluma”, comenta Henrique Junior.

Porém, a conta captura apenas o frete da última etapa. Na vida real, o diesel entra várias vezes na cadeia, no trator da lavoura, no caminhão da fazenda à indústria, da indústria ao centro de distribuição, do centro ao varejo. "Cada etapa embute um pouco. Os números são, portanto, um piso, não um teto”, conclui o especialista.