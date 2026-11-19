Os investidores chegam à quinta-feira, 19, com uma agenda que combina indicadores econômicos, compromissos de autoridades monetárias e acontecimentos internacionais. Nos Estados Unidos, o destaque são os pedidos semanais de auxílio-desemprego e as falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed). No Brasil, o mercado acompanha o leilão de títulos públicos do Tesouro Nacional e a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN).

No calendário corporativo, a atenção se volta para a estreia da Anthropic na Nasdaq, sob o código ANT. Na geopolítica, os presidentes Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping participam de um encontro trilateral inédito na China.

O que importa hoje

9h | IBGE divulga pesquisas trimestrais do abate de animais (3º tri)

IBGE divulga pesquisas trimestrais do abate de animais (3º tri) 10h30 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA 10h50 | Discurso da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack

Discurso da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack 11h45 | Leilão de LTN e NTN-F do Tesouro Nacional

Leilão de LTN e NTN-F do Tesouro Nacional 14h30 | Participação de Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, em evento

Participação de Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, em evento 15h | Leilão de T-notes de dez anos nos EUA

Leilão de T-notes de dez anos nos EUA 20h30 | Participação de Anna Paulson, presidente do Fed da Filadélfia, em evento

Participação de Anna Paulson, presidente do Fed da Filadélfia, em evento 20h30 | Inflação ao consumidor do Japão (outubro)

Inflação ao consumidor do Japão (outubro) 22h15 | Decisão do Banco Central da China sobre as taxas de empréstimo (LPR)

Decisão do Banco Central da China sobre as taxas de empréstimo (LPR) Ao longo do dia | Reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN)

Lá fora

A agenda internacional concentra parte importante das atenções. Nos Estados Unidos, os investidores acompanham os dados do mercado de trabalho e as declarações de dirigentes do Fed, em busca de sinais sobre a condução da política monetária americana.

Na Ásia, serão divulgados os dados de inflação do Japão e a decisão do Banco Central da China sobre as taxas de empréstimo de referência. No campo geopolítico, o encontro entre Trump, Putin e Xi Jinping também pode trazer repercussões para o cenário internacional.

Emprego e Fed nos EUA

Às 10h30, o Departamento do Trabalho americano divulga os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 7 de novembro. Na semana anterior, foram registrados 200 mil pedidos. O indicador oferece uma leitura sobre as condições do mercado de trabalho dos Estados Unidos e está entre os dados acompanhados pelo Fed na definição dos juros.

A agenda também traz três participações de dirigentes do banco central americano. Beth Hammack fala às 10h50, Austan Goolsbee participa de um evento às 14h30 e Anna Paulson tem compromisso às 20h30. As declarações podem oferecer pistas sobre a avaliação da autoridade monetária a respeito da economia e da política de juros.

Tesouro e CMN no Brasil

No Brasil, o Tesouro Nacional realiza, às 11h45, um leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F). A operação ocorre em meio à atenção dos investidores às perspectivas para as contas públicas e aos desdobramentos do cenário político e fiscal após a eleição.

A reunião mensal do Conselho Monetário Nacional também está prevista para esta quinta-feira. Mais cedo, às 9h, o IBGE divulga as pesquisas trimestrais do abate de animais referentes ao terceiro trimestre.

IPO da Anthropic

No calendário corporativo, a Anthropic estreia na Nasdaq sob o código ANT. A empresa, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Claude, definiu na quarta-feira, 18, o preço de suas ações naquela que é apontada como a maior abertura de capital da história da inteligência artificial.

A operação representa um teste importante para o mercado, já que coloca um grande laboratório de modelos de IA diretamente na bolsa. Até agora, investidores interessados no setor buscavam exposição principalmente por meio de empresas de infraestrutura, como Nvidia, AMD e Broadcom, ou de gigantes de tecnologia que investem nesses laboratórios, como Alphabet, Amazon e Microsoft.

Trump, Putin e Xi Jinping

Na geopolítica, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, participam de um encontro trilateral inédito em Shenzhen. É a primeira vez que os líderes das três maiores potências militares e nucleares do planeta se reúnem nesse formato.

Apesar do peso histórico da cúpula, a expectativa por resultados práticos é baixa. Segundo Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard, os interesses dos três países não convergem, o que limita as possibilidades de acordos concretos.

O encontro, ainda assim, tem importância simbólica em meio às tensões entre as grandes potências e ao enfraquecimento do multilateralismo. A reunião será acompanhada pelos investidores pelos possíveis desdobramentos sobre o cenário geopolítico internacional.