Dólar cai pelo 3° dia seguido e fecha a semana com queda 0,81%

O dólar à vista encerrou a primeira semana de novembro como começou o mês: em queda frente ao real. Pelo terceiro dia seguido, a moeda norte-americana recuou 0,22% e fechou cotada R$ 5,336, nesta sexta-feira, 7, acumulando uma depreciação de 0,81% nos últimos sete dias.

A valorização do real acompanhou a queda da moeda no exterior, onde o índice DXY, que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de outras seis moedas de países desenvolvidos, também fechou em queda de 0,14%.

Marcos Praça, diretor de análise na Zero Markets Brasil, avalia que a depreciação do dólar faz parte de um movimento global relacionado ao fato de a maioria do mercado ainda apostar em mais um corte nos juros dos Estados Unidos até o final do ano.

A ferramenta FedWatch, do CME Group, mostra que a probabilidade de que a autoridade monetária reduza novamente a taxa, para o intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano, caiu em relação há um mês, quando estava em 82%, mas ainda é de 66,2%.

"Apesar de estarmos sem alguns dados importantes, como o payroll, que poderia ser divulgado hoje mas não foi por conta do shutdown nos Estados Unidos, nós tivemos alguns dados prévios de trabalho que, embora menos impactantes, mostram uma piora bem grande, muitas empresas demitindo, com níveis recordes de demissão. A situação do emprego nos EUA não está acomodada", disse Praça em referência ao relatório da Challenger, Gray & Christmas.

Divulgado na quinta-feira, 6, o documento mostra que os cortes de empregos aumentaram em mais de 153 mil em outubro, alta de 175% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O dado também foi o maior aumento para um outubro desde 2003.

"Isso, sem dúvida nenhuma, pesa na decisão do Banco Central americano", diz o especialista. "Apesar do balde de fria que o Jerome Powell [presidente do Federal Reserve, o BC dos EUA] jogou no mercado na semana passada, — avisando que não era para deixar comprado já esse corte de juros em dezembro —, por conta desses dados e na falta do payroll, o mercado já está comprando novamente [um novo corte nos juros], aumentando as apostas", afirmou o operador.

Outro especialista avalia que a paralisção do governo federal também traz incertezas que prejudicam o desempenho do dólar. O shutdown entrou no 38º dia nesta sexta e já é o mais longo da história do país.

"O cenário de maior cautela em relação à economia dos EUA tem contribuído para aumentar o apetite por ativos de risco em mercados emergentes, incluindo o Brasil", disse Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.