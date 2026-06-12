Equador corta impostos e reduz preço da cerveja para apoiar seleção na Copa do Mundo

O governo anunciou uma redução temporária nos preços da cerveja, com cortes superiores a 20%, ao suspender um imposto especial sobre bebidas alcoólicas de teor moderado.

A medida, que segue até 19 de julho, tem como objetivo oferecer “apoio extra” à seleção nacional, segundo o presidente Daniel Noboa.

Noboa deve viajar aos Estados Unidos nesta sexta-feira e permanecer até a segunda-feira seguinte, segundo decreto executivo, embora detalhes da agenda não tenham sido divulgados.

A estreia da equipe equatoriana será no domingo, 14, contra a Costa do Marfim, na Filadélfia.

A iniciativa busca engajar os torcedores e incentivar o consumo de produtos locais durante o torneio, oferecendo um incentivo econômico direto.

A expectativa do governo equatoriano é que a redução do tributo aumente as vendas de bebidas alcoólicas e fortaleça a visibilidade do Equador no cenário internacional.