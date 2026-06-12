Equador corta impostos e reduz preço da cerveja para apoiar seleção na Copa do Mundo

(Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)
Repórter
Publicado em 12 de junho de 2026 às 14h09.
Uma das estratégias do Equador para animar a torcida do país na Copa do Mundo de 2026 não envolve, exatamente, os jogos de futebol.
O governo anunciou uma redução temporária nos preços da cerveja, com cortes superiores a 20%, ao suspender um imposto especial sobre bebidas alcoólicas de teor moderado.
A medida, que segue até 19 de julho, tem como objetivo oferecer “apoio extra” à seleção nacional, segundo o presidente Daniel Noboa.
Noboa deve viajar aos Estados Unidos nesta sexta-feira e permanecer até a segunda-feira seguinte, segundo decreto executivo, embora detalhes da agenda não tenham sido divulgados.
A estreia da equipe equatoriana será no domingo, 14, contra a Costa do Marfim, na Filadélfia.
A iniciativa busca engajar os torcedores e incentivar o consumo de produtos locais durante o torneio, oferecendo um incentivo econômico direto.
A expectativa do governo equatoriano é que a redução do tributo aumente as vendas de bebidas alcoólicas e fortaleça a visibilidade do Equador no cenário internacional.
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