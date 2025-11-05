Mercado de trabalho dos EUA mostra leve recuperação em outubro

O mercado de trabalho dos Estados Unidos voltou a criar vagas em outubro, segundo dados do relatório da ADP divulgados nesta quarta-feira, 5.

As empresas americanas abriram 42 mil postos no mês, após dois meses seguidos de queda, apontando para uma leve estabilização nas contratações. Economistas consultados pela Bloomberg projetavam uma alta de 30 mil postos.

O relatório da ADP é um dos poucos indicadores disponíveis neste momento, já que a paralisação mais longa da história do governo norte-americano atrasou a divulgação dos dados oficiais. Apesar do avanço modesto, o resultado confirma um enfraquecimento gradual na demanda por mão de obra.

“Contratações foram modestas em relação ao que vimos no início do ano”, afirmou Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em nota. “O crescimento dos salários tem se mantido praticamente estável há mais de um ano, mostrando um equilíbrio entre oferta e demanda.”

Os cortes anunciados recentemente por grandes companhias, como Amazon, Starbucks e Target, aumentaram a preocupação sobre o emprego. Embora os pedidos de seguro-desemprego ainda estejam baixos, há risco de que o cenário de poucas demissões se transforme em dispensas mais amplas nos próximos meses.

Após reduzir os juros pela segunda reunião seguida na semana passada, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o mercado de trabalho mostra um “resfriamento muito gradual”. Ele indicou que um novo corte em dezembro ainda não está garantido. Ainda assim, analistas avaliam que a fraqueza nas contratações torna provável mais uma redução de juros no fim do ano.

Estagnação de salários

Os setores de comércio, transporte e serviços públicos lideraram as contratações em outubro, seguidos por educação e saúde. As grandes empresas concentraram o aumento de empregos, enquanto os pequenos negócios registraram queda pela quinta vez em seis meses.

O levantamento da ADP, feito em parceria com o Stanford Digital Economy Lab, também mostrou estagnação dos salários.

Trabalhadores que trocaram de emprego tiveram alta de 6,7% na remuneração, enquanto os que permaneceram no mesmo cargo viram aumento de 4,5%. O relatório é baseado em dados de mais de 26 milhões de empregados do setor privado dos EUA.