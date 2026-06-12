Com Neymar e Neuer, Panini lança pacote extra de figurinhas do álbum da Copa

Os colecionadores do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 passaram a contar nesta semana com uma atualização para a coleção. A editora Panini abriu a pré-venda de um pacote complementar com 120 novas figurinhas, destinado a incluir jogadores convocados após o lançamento inicial do álbum.

Denominado Update Set, o kit reúne atletas que não estavam na versão original, mas foram confirmados nas listas finais das seleções participantes do Mundial. Entre os nomes incluídos estão Neymar, pela seleção brasileira, o goleiro alemão Manuel Neuer e o zagueiro espanhol Pau Cubarsí.

O álbum da Copa de 2026 já havia se destacado como o maior da história dos Mundiais, com 980 figurinhas, número que aumenta com o lançamento do pacote adicional.

Para efeito de comparação, o álbum da Copa de 1970, no México, contava com 270 figurinhas, enquanto a edição de 2022, no Catar, tinha 670.

O álbum da Copa no Brasil

No Brasil, o álbum foi lançado em 1º de maio, com cada pacote com sete figurinhas custando R$ 7. O álbum é vendido por R$ 24,90 na versão de capa simples e por R$ 74,90 na versão de capa dura. Já o Update Set tem preço de R$ 119 e reúne todos os jogadores que ficaram de fora da primeira versão, sem possibilidade de repetição.

Considerando apenas o álbum original, sem figurinhas repetidas, o custo mínimo para completar a coleção seria de R$ 1.004,90, somando R$ 980 em figurinhas e o valor do álbum simples. Com a inclusão das novas figurinhas, o custo total pode chegar a cerca de R$ 7.460,80, considerando a compra de pacotes, o álbum simples e o Update Set, comercializado pela Panini por R$ 119,90.

As figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

As 68 figurinhas especiais são cromos metalizados que representam símbolos da Copa do Mundo 2026 e sedes da competição. Elas são divididas em três grupos: 48 escudos de seleções, 16 estádios e 4 cromos institucionais, dedicados ao logotipo oficial da Copa do Mundo 2026, à bola, ao mascote e ao troféu da competição.

A Panini informou que, a partir de julho, colecionadores poderão comprar figurinhas faltantes individualmente no site da empresa. Os pedidos poderão ser feitos até 31 de dezembro deste ano.

Os cromos extras da categoria Legends não estão incluídos no serviço de compra de figurinhas extras.

Quais são os níveis das Legends?

Os cromos Legends são os mais raros e estampam os maiores jogadores desta Copa. Vinícius Jr. é o único brasileiro da lista.

Eles são divididas em quatro níveis de raridade: roxa, bronze, prata e dourada. A versão roxa aparece, em média, uma vez a cada 190 envelopes. A bronze surge a cada 317 pacotes. As versões prata e dourada são mais raras. A estimativa é de uma figurinha prata a cada 900 envelopes e uma dourada a cada 1.900 envelopes.

No mercado de colecionadores e em sites de revenda, os preços variam de acordo com a raridade e o jogador estampado. As roxas podem ser encontradas por cerca de R$ 150. As bronze custam, em média, R$ 200. As figurinhas prata variam de R$ 180 a R$ 400. As douradas podem ir de R$ 300 a R$ 5.000.