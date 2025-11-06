Dólar cai com diferencial de juros entre Brasil-EUA e fecha a R$ 5,34

Pela segunda sessão seguida, o dólar à vista caiu frente ao real. A moeda americana caiu mais 0,24% e ficou cotada a R$ 5,348 nas negociações desta quinta-feira, 6, cotada a R$ 5,361, após chegar aos R$ 5,36 na máxima e ter atingido o valor de R$ 5,331 na mínima intradiária.

De acordo com operadores do mercado financeiro, a desvalorização da divisa é reflexo da decisão nesta quarta-feira, 5, do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano.

Esse patamar de juros, o mais alto desde julho de 2006, reforça a atratividade dos ativos reais, favorecendo o ingresso do capital estrangeiro e impactando ma valorização do real.

"Vemos um diferencial de juros muito elevado na comparação com os Estados Unidos. Essa taxa para a operação de carry trade, que é essa operação diferencial de juros, é muito atrativo. Então o Brasil segue como a maior juro real do mundo e acabamos vendo uma entrada de dólares muito forte", disse Alexandre Pletes, head de renda variável da Faz Capital.

A ausência de novos choques geopolíticos também contribui para um dia de menor aversão ao risco e favorece as moedas emergentes, de acordo com Marcelo Boragini, especialista em renda variável na Davos Investimentos.

"O fluxo cambial positivo, impulsionado por captações externas e exportações completa esse cenário, esse quadro de apreciação do real frente ao dólar", afirma.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.