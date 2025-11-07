Ibovespa abre em leve queda e perde os 153 mil pontos

O Ibovespa iniciou esta sexta-feira, 7, em leve queda, após uma sequência de sete recordes consecutivos. Por volta das 10h35, o principal índice da B3 recuava 0,27%, aos 152.927 pontos, após ter fechado ontem com nova máxima histórica de 153.338 pontos.

Na véspera, o Ibovespa chegou a ultrapassar os 154 mil pontos durante o pregão, mas perdeu fôlego ao longo do dia.

Já o dólar operava em alta nesta manhã, subindo 0,18%, cotado a R$ 5,357, após cair 0,23% na quinta-feira, 6.

Mercados internacionais em baixa

As bolsas globais operam em baixa nesta sexta-feira, 7, acompanhando a queda de Wall Street na véspera e a realização de lucros em ações ligadas à inteligência artificial.

Na Ásia, os principais índices encerraram no vermelho: o Nikkei 225 recuou 1,21% em Tóquio, pressionado por fortes perdas em ações de tecnologia como SoftBank (-6,87%) e Advantest (-5,54%). O Kospi, de Seul, caiu 1,81%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,92%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,66%, e o CSI 300, da China continental, teve queda de 0,31%.

Na Europa, as bolsas operam em queda nesta manhã, acompanhando o tom negativo da véspera. Por volta das 10h15 (horário de Brasília), o Stoxx 600 recuava 0,74%, o FTSE 100, de Londres, caía 0,74%, o CAC 40, de Paris, cedia 0,53%, e o DAX, de Frankfurt, perdia 1,06%.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York também indicavam leve baixa no início do pregão. Às 10h15, os contratos do S&P 500 caíam 0,31%, os do Nasdaq 100 recuavam 0,45%, e os do Dow Jones perdiam 0,25%.

Temporada de balanços

A atenção nesta sexta também se volta ao balanço da Petrobras, divulgado na véspera. A companhia realiza às 11h30 a teleconferência de resultados.

A estatal registrou lucro líquido de US$ 6,03 bilhões neste terceiro trimestre, alta de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa também anunciou R$ 12,2 bilhões em dividendos.

Na véspera, a PetroReconcavo (RECV3) divulgou também que teve um lucro líquido de R$ 121,9 milhões no terceiro trimestre, redução de 23% na comparação com o terceiro trimestre de 2024.

Já a Suzano (SUZB3) reportou lucro líquido de R$ 1,961 bilhão no 3T25, montante 39% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2024, impactado negativamente pelo aumento dos custos e despesas, além da redução da receita líquida.

O Assaí (ASAI3), por outro lado, recuou 1,5% no terceiro trimestre de 2025 em relação à igual período de 2024, saindo de R$ 198 milhões para R$ 195 milhões.

A Lojas Renner (LREN3) registrou aumento de 9,4% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 255,3 milhões para R$ 279,4 milhões, segundo relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira, 6.

A Cogna (COGN3) registrou lucro líquido de R$ 191,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de R$ 29,12 milhões um ano antes. O resultado ajustado, que exclui efeitos não recorrentes, foi de R$ 250,88 milhões no período, alta de 664,6% na comparação anual.

Nesta sexta-feira, após o fechamento dos mercados, a Fertilizantes Heringer e a M. Dias Branco divulgam seus balanços.