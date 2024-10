ASML dá pistas de como política dos EUA pode atingir a China

A ASML finalmente ofereceu um primeiro vislumbre de como as restrições dos EUA às exportações de suas ferramentas avançadas de fabricação de chips para a China impactarão suas vendas no país asiático.

A ASML é uma parte crítica da cadeia de suprimentos global de chips. As máquinas de litografia ultravioleta da empresa (tecnologia que só ela tem) são usadas por muitos dos maiores fabricantes de chips do mundo — como Nvidia e Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Roger Dassen, diretor financeiro da ASML, disse que a empresa espera que as vendas na China caiam no ano que vem, citando as restrições de exportação dos EUA como um dos motivos.

"Todos nós lemos jornais, certo? Todos nós vemos que há especulação em torno do controle de exportação", disse Dassen em resposta a uma pergunta sobre por que a empresa vê a receita na China caindo no ano que vem. "Isso é um motivador para termos uma visão mais cautelosa sobre as vendas na China."

As ações da ASML caíram até 16% na terça-feira, fazendo com que a empresa perdesse mais de US$ 50 bilhões em valor de mercado em um único dia, de acordo com cálculos da CNBC usando dados da LSEG, após dados decepcionantes da empresa.

Qual a importância da China para a ASML?

Segundo a CNBC, os clientes da ASML na China têm estocado máquinas mais antigas da empresa para se antecipar às restrições de exportação dos EUA. Assim, podem continuar tendo acesso à tecnologia da companhia holandesa que lhes permite fabricar chips.

A ASML nunca vendeu suas máquinas de litografia ultravioleta (seu equipamento mais moderno) para clientes chineses devido a restrições, por exemplo.

No ano passado, a ASML obteve 29% de suas vendas da China. Agora, espera-se que a contribuição da China caia para cerca de 20% de sua receita total em 2025.

Na apresentação de lucros do segundo trimestre de 2024 da empresa, a ASML disse que obteve até 49% de suas vendas da China.

Agora, a ASML espera uma queda nas vendas para a China como resultado das restrições comerciais dos EUA.