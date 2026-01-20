EXAME Agro

China retomará importação de carne de frango do Rio Grande do Sul

Decisão encerra embargo imposto após foco da Doença de Newcastle em 2024

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20h49.

A China anunciou, nesta terça-feira, 20, o fim do embargo de exportação de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a decisão reconhece a superação dos focos da Doença de Newcastle, registrada em julho de 2024, na cidade de Anta Gorda.

Segundo a ABPA, o processo de reabertura envolveu a comprovação de medidas de controle e erradicação homologadas aos protocolos internacionais de saúde animal. Em nota, a associação revela a importância do mercado chines para as exportações de carne de frango no Brasil.

“A China é um dos principais destinos da carne de frango do Brasil, com papel estratégico para o equilíbrio do comércio internacional do setor. A retomada do fluxo específico do Rio Grande do Sul reforça a confiança das autoridades chinesas no rigor técnico, na transparência e na capacidade de resposta do Brasil diante de eventos sanitários”.

Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura revelam que, em 2025, o Brasil exportou 226,8 mil toneladas de carne de frango para a China, uma queda de 55% em relação à 2024. Com o fim do embargo, a China retoma o posto de maior parceiro do Brasil no setor aviário.

