China retomará importação de carne de frango do Rio Grande do Sul

A China anunciou, nesta terça-feira, 20, o fim do embargo de exportação de carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro e a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a decisão reconhece a superação dos focos da Doença de Newcastle, registrada em julho de 2024, na cidade de Anta Gorda.

Segundo a ABPA, o processo de reabertura envolveu a comprovação de medidas de controle e erradicação homologadas aos protocolos internacionais de saúde animal. Em nota, a associação revela a importância do mercado chines para as exportações de carne de frango no Brasil.

“A China é um dos principais destinos da carne de frango do Brasil, com papel estratégico para o equilíbrio do comércio internacional do setor. A retomada do fluxo específico do Rio Grande do Sul reforça a confiança das autoridades chinesas no rigor técnico, na transparência e na capacidade de resposta do Brasil diante de eventos sanitários”.

Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura revelam que, em 2025, o Brasil exportou 226,8 mil toneladas de carne de frango para a China, uma queda de 55% em relação à 2024. Com o fim do embargo, a China retoma o posto de maior parceiro do Brasil no setor aviário.