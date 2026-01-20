Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA
Um conteúdo SBT News

Trem descarrila após queda de muro na Espanha

Por enquanto, acidente deixou 1 morto e 15 feridos

SBT News
SBT News

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20h39.

Tudo sobreEspanha
Saiba mais

Um maquinista morreu e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após um trem de passageiros descarrilar na noite desta terça-feira, 20, nas proximidades de Barcelona, no nordeste da Espanha. O acidente aconteceu depois que um muro de contenção cedeu e caiu sobre os trilhos, segundo autoridades locais e a imprensa espanhola.

Segundo os serviços de emergência, o trem da rede Rodalies colidiu com a estrutura entre os municípios de Gelida e Sant Sadurní, provocando o descarrilamento. Equipes de resgate foram mobilizadas para atender as vítimas, e a gravidade dos ferimentos ainda está sendo avaliada.

O incidente ocorreu em meio a fortes tempestades que atingiram a região nos últimos dias, levantando suspeitas de que as condições climáticas possam ter contribuído para o colapso do muro.

O acidente acontece poucos dias após outro episódio grave no sistema ferroviário espanhol, quando um trem de alta velocidade descarrilou e colidiu com uma composição que trafegava em sentido contrário, resultando em 41 mortos.

Acompanhe tudo sobre:Espanhaacidentes-de-tremSBT News

Mais de Mundo

Trump confirma convite a Lula para integrar 'Conselho da Paz': 'Eu gosto dele'

Após 1º ano de mandato, Trump celebra 'conquistas' na economia e no controle da imigração dos EUA

Manufatura e tecnologia lideram grandes fortunas na China em 2025

Taxa de empréstimo da China não muda após decisão do Banco Central

Mais na Exame

Pop

BBB 26: informação privilegiada pode alterar o segundo Paredão; saiba

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil cria ação integrada para cuidado à saúde mental de jogadores de bets

Mundo

Trump confirma convite a Lula para integrar 'Conselho da Paz': 'Eu gosto dele'

Casual

Os filmes e séries da Netflix mais vistos no fim de 2025 — Brasil está na lista