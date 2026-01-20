Trem descarrila após queda de muro na Espanha

Um maquinista morreu e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após um trem de passageiros descarrilar na noite desta terça-feira, 20, nas proximidades de Barcelona, no nordeste da Espanha. O acidente aconteceu depois que um muro de contenção cedeu e caiu sobre os trilhos, segundo autoridades locais e a imprensa espanhola.

Segundo os serviços de emergência, o trem da rede Rodalies colidiu com a estrutura entre os municípios de Gelida e Sant Sadurní, provocando o descarrilamento. Equipes de resgate foram mobilizadas para atender as vítimas, e a gravidade dos ferimentos ainda está sendo avaliada.

O incidente ocorreu em meio a fortes tempestades que atingiram a região nos últimos dias, levantando suspeitas de que as condições climáticas possam ter contribuído para o colapso do muro.

O acidente acontece poucos dias após outro episódio grave no sistema ferroviário espanhol, quando um trem de alta velocidade descarrilou e colidiu com uma composição que trafegava em sentido contrário, resultando em 41 mortos.