Quem é a ASML, fabricante de chips que derrubou a Nasdaq

As ações da ASML despencaram 16% na Bolsa de Amsterdã nesta terça-feira, registrando a maior queda em 26 anos, após a empresa ter recebido apenas metade dos pedidos que os analistas esperavam no terceiro trimestre e ter reduzido suas projeções para 2025.

Essa surpresa ruim somou-se ao fato de a companhia ter divulgado seus resultados financeiros um dia antes do programado. O desempenho levantou uma luz amarela sobre a demanda por componentes para inteligência artificial e levou a um tombo de 4% nos papéis da Nvidia e outras empresas ligadas ao setor, levando a Nasdaq a cair 1% nesta terça-feira.

A holandesa ASML fabrica máquinas para a produção de circuitos integrados como RAM, chips de memória flash e CPU — ou seja, o coração da indústria de tecnologia.

Os pedidos registrados pela ASML foram de € 2,6 bilhões (US$ 2,8 bilhões) no terceiro trimestre, bem abaixo da estimativa média de € 5,39 bilhões, segundo analistas consultados pela Bloomberg. Após a maior queda nas ações da ASML desde junho de 1998, as negociações chegaram ser suspensas temporariamente.

O que faz a ASML

A companhia surgiu em 1984 após um projeto conjunto entre a Philips e a Advanced Semiconductor Materials International (ASMI) - em 1994 a Philips vendeu sua participação na empresa.

Hoje, a ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) é a maior fornecedora de sistemas de litografia para a indústria de semicondutores e única no mundo a oferecer máquinas de fotolitografia de ultravioleta extremo, usadas para fabricar os chips mais avançados (sim, aqui podemos falar de Inteligência Artificial também). Com isso, a pressão dos EUA para a empresa restringir seus negócios com a China só vem crescendo.

A ASML tem valor de mercado estimado de € 257,2 bilhões e é a maior da Europa no ramo (a companhia foi responsável por 52% do market cap holandês em 2023).

Momento ruim

As ações da empresa de tecnologia mais valiosa da Europa caíram um terço desde que atingiram seu recorde em julho - o impacto do aperto dos EUA sobre o setor de tecnologia da China e uma demanda mais fraca do mercado são os principais fatores pelo momento ruim da empresa holandesa.

Em setembro, os Países Baixos divulgaram novas regras de controle de exportação. Agora, a ASML vai solicitar licenças de exportação em Haia, e não nos EUA, para algumas de suas máquinas mais antigas.

Mesmo com todas essas restrições, a China continua sendo o maior mercado da ASML - representou 47% das vendas no último trimestre.