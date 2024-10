China anuncia crédito para mercado imobiliário e reforma de um milhão de casas

1/16 A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa, da qual se faz o tradicional presunto Jinhua (A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa, da qual se faz o tradicional presunto Jinhua)

2/16 A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa. O prédio, de inspiração europeia, abriga um museu sobre a criação de porcos na China. (A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa. O prédio, de inspiração europeia, abriga um museu sobre a criação de porcos na China.)

3/16 A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa. O local recebe 1 milhão de visitantes anualmente. (A entrada da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa, da qual se faz o tradicional presunto Jinhua)

4/16 A propriedade da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa, da qual se faz o tradicional presunto Jinhua (A propriedade da Fazenda Internacional do Panda Pig, na China, um complexo de produção, de turismo e educação sobre a raça suína chinesa, da qual se faz o tradicional presunto Jinhua)

5/16 Os carros de transporte dentro da propriedade da Fazenda Internacional do Porco Panda, conhecidos como os "Rolls Royce dos porcos", pelos detalhes. FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Os carros de transporte dentro da propriedade da Fazenda Internacional do Porco Panda, conhecidos como os "Rolls Royce dos porcos", pelos detalhes.)

6/16 CHINA - Panda PIG - Fazenda de criação de porcos FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Museu do porco panda dentro da Fazenda Internacional do Porco Panda)

7/16 CHINA - Panda PIG - Fazenda de criação de porcos FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Museu do porco panda dentro da Fazenda Internacional do Porco Panda)

8/16 CHINA - Panda PIG - Fazenda de criação de porcos FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Museu do porco panda dentro da Fazenda Internacional do Porco Panda)

9/16 Museu do porco panda dentro da Fazenda Internacional do Porco Panda (Museu do porco panda dentro da Fazenda Internacional do Porco Panda)

10/16 CHINA - Panda PIG - Fazenda de criação de porcos FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Criação de porcos dentro da fazenda em ambiente controlado e climatizado)

11/16 CHINA - Panda PIG - Fazenda de criação de porcos FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Criação de porcos dentro da fazenda em ambiente controlado e climatizado. 13 machos reprodutores passam sua genética para 150 fêmeas reprodutoras. A fazenda abate anualmente 20.000 porcos, segundo os funcionários)

12/16 O tratamento aos porcos gera uma carne mais macia e suculenta, que se compara -- e na opinião dos chineses, supera -- a qualidade do prosciutto di parma, da Itália, ou o jamón serrano, da Espanha (O tratamento aos porcos gera uma carne mais macia e suculenta, que se compara -- e na opinião dos chineses, supera -- a qualidade do prosciutto di parma, da Itália, ou o jamón serrano, da Espanha)

13/16 CHINA - Jinhua - Panda PIG FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (A carne do porco panda gera o presunto de Jinhua, considerado uma iguaria na China)

14/16 CHINA - Jinhua - Panda PIG FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Loja de souvenirs do complexo turístico do Fazenda Internacional do Porco Panda)

15/16 Luxuosa suíte com vista para os porcos em estágio final de criação, que logo serão enviados para o abate na Fazenda Internacional do Porco Panda (Luxuosa suíte com vista para os porcos em estágio final de criação, que logo serão enviados para o abate na Fazenda Internacional do Porco Panda)