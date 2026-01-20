EUA vai agilizar vistos para quem já tem ingresso da Copa do Mundo

O governo dos EUA anunciou nesta terça-feira que está agilizando o agendamento de vistos para torcedores estrangeiros com ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. A medida visa facilitar as viagens para o evento esportivo mais assistido do mundo, mesmo com o recente endurecimento das regras de imigração pela Casa Branca. As informações são da Bloomberg.

O Departamento de Estado lançou o Sistema de Agendamento Prioritário da FIFA, o que dá aos portadores de ingressos acesso a entrevistas prioritárias para vistos antes do torneio, de acordo com a agência de notícias. O departamento planeja alocar mais de 500 funcionários adicionais nos consulados americanos para processar os pedidos relacionados à Copa do Mundo.

Processo intensificado

Os EUA, que vão organizar a Copa do Mundo ao lado de Canadá e México, estão intensificando os esforços de processamento de vistos, mesmo com as medidas de restrição à imigração e viagens para o país.

No início do mês, o governo Trump congelou o processamento de vistos para 75 países, sendo que 16 deles estão no Mundial.

Segundo a Bloomberg, em mais de 80% dos países, os interessados podem agendar uma entrevista para um visto de visitante dos EUA em até 60 dias.

Suspensão de vistos dos EUA atinge 16 países que estão na Copa do Mundo

Além do Brasil, a medida dos EUA vai atingir os seguintes países que estão na Copa do Mundo:

Argélia

Uruguai

Camarões

Cabo Verde

Costa do Marfim

Colômbia

Marrocos

Haiti

Egito

Gana

Tunísia

Irã

Jordânia

Usbequistão

Senegal

Segundo a Bloomberg, a medida entra em vigor a partir do dia 21 de janeiro e congela por tempo indeterminado os pedidos de emissão de visto.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou no X (antigo Twitter) a reportagem da Fox News, primeiro veículo a divulgar a informação.

Segundo o Departamento de Estado, a decisão se baseia na aplicação mais rigorosa da regra do chamado “ônus público”, que permite negar vistos a estrangeiros considerados propensos a depender de benefícios governamentais nos Estados Unidos.

Quer ver a Copa? Gasto com viagem pode chegar a R$ 80 mil

A Fifa divulgou nesta semana dados da busca pelos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 e afirmou ter recebido mais de 500 milhões de pedidos, número quase 100 vezes maior que o total de bilhetes disponíveis.

As solicitações vieram dos 211 países ou territórios membros da Fifa. Sem contar os três países que vão sediar a competição - Estados Unidos, México e Canadá -, as nações que mais fizeram pedidos foram Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.

"Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também. Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana.

Ainda de acordo com a entidade, os jogos com maior procura foram Colômbia x Portugal, seguido por México x Coreia do Sul (em Guadalajara), a final da Copa do Mundo, o jogo de abertura entre México e África do Sul, e uma das partidas das oitavas de final marcada para Toronto, no Canadá. Brasil x Marrocos (Nova Jersey), Equador x Alemanha (Nova Jersey) e Brasil x Escócia (Miami) também estão entre os duelos mais buscados.

O anúncio da Fifa vem ao encontro do término da fase de venda de ingressos, chamada de Sorteio Aleatório. Nela, torcedores de todo o mundo precisavam se inscrever no site da entidade e manifestar interesse em quais jogos desejavam comprar ingressos. São 104 partidas no total. A próxima fase, agora, vai sortear os mais de 500 milhões de inscritos nesse período, quando poderão efetivamente adquirir os bilhetes.