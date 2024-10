Como é a entrevista de emprego com o CEO da Nvidia?

Se você estiver frente a frente com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, para tentar conquistar uma vaga na empresa de US$ 3,3 trilhões, saiba que ele gosta de uma entrevista mais "profunda" do que apenas focar em aspectos técnicos. A Nvidia só perde em valor de mercado atualmente para a Apple.

"Obviamente, todos podem fingir ter uma conversa muito construtiva", disse Huang a um podcast."Você pode aprender muito apenas assistindo ao YouTube sobre como entrevistar."

Huang disse que as perguntas técnicas da empresa são frequentemente compartilhadas online, tornando "difícil" conduzir entrevistas genuínas e rigorosas. Em um esforço para conduzir uma entrevista eficaz, Huang disse que gosta de fazer "uma pergunta aprofundada" e analisar como os candidatos raciocinam sobre ela.

Outra parte de seu método de recrutamento não envolve os próprios candidatos. "Eu volto para as verificações de referências e faço a eles as perguntas que eu faria ao candidato", disse Huang. "Você sempre pode criar um grande momento, mas é difícil fugir do seu passado."

Aumento nas contratações

De acordo com os relatórios de responsabilidade corporativa da empresa, a Nvidia aumentou de 26.100 para 29.000 trabalhadores de janeiro de 2023 a 2024, com indicações internas respondendo por mais de 40% das novas contratações.

Huang disse que muito do recrutamento bem-sucedido da Nvidia vem de ser "transparente" sobre a visão e estratégia da empresa, que ecoa em todo o processo de contratação.

Lindsey Duran, vice-presidente de recrutamento da Nvidia, disse anteriormente ao Business Insider que os candidatos a emprego podem esperar uma visão franca sobre "o bom, o ruim e o feio" sobre trabalhar para a Nvidia. Duran, que falou com a BI em 2021 durante um período de rápido crescimento na indústria de tecnologia, disse que o processo de contratação da empresa precisava "se mover na velocidade da luz" sem "prejudicar a qualidade".

A Nvidia é agora um dos lugares mais procurados para trabalhar em tecnologia em meio ao boom de contratações de IA. Muitos dos maiores players em IA contam com os chips de computador da Nvidia para desenvolver e treinar modelos de linguagem.

As ações da empresa dispararam nos últimos dois anos e estão se aproximando de um recorde, já que dois de seus clientes receberam as primeiras entregas dos tão aguardados sistemas de chips Blackwell de próxima geração da Nvidia. A Nvidia também participou da recente rodada de financiamento de US$ 6,6 bilhões da OpenAI.

Com isso, muitos de seus funcionários já ficaram ricos, o que só melhorou a avaliação de Huang como gestor.