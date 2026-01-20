Ibovespa renova máxima histórica com Wall Street em modo 'venda América'

O Ibovespa fechou em alta de 0,87% nesta terça-feira, 20, renovando o recorde histórico de fechamento ao alcançar os 166.276,90 pontos. Até então, a máxima era do pregão de 15 de janeiro, quando o índice encerrou aos 166.047,14 pontos. Durante a sessão, o principal indicador da B3 também superou o recorde intradiário, ao atingir 166.468 pontos.

O desempenho positivo ocorreu na contramão do forte movimento de queda das bolsas internacionais e foi sustentado principalmente pelas bluechips, ações de grandes empresas com peso relevante no índice.

Ao longo da tarde, papéis como Petrobras, bancos e Vale avançaram e deram força para a alta do índice — a mineradora, inclusive, virou para a alta depois de operar no campo negativo pela manhã.

No cenário externo, o ambiente seguiu marcado por aversão ao risco. Segundo Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain, a queda das bolsas globais está diretamente ligada às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envolvendo a Groenlândia.

"O discurso mais duro, com a menção a tarifas entre 10% e 25%, reacendeu temores de uma nova escalada comercial. A sinalização de retaliação por parte da União Europeia adiciona mais um componente de incerteza ao ambiente macroeconômico global", afirma Santana

Apesar disso, o mercado brasileiro seguiu na contramão. Na avaliação de analistas, um fator doméstico de caráter pontual ajudou a sustentar o movimento: a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro na unidade prisional conhecida como "Papudinha", onde está preso.

"O mercado ainda torce para que o Tarcísio seja o candidato, as pesquisas estão mostrando que ele é mais competitivo e com a visita, a leitura é que eles estão próximos e que o Bolsonaro ainda pode deixá-lo no radar, ou Flávio Bolsonaro ainda poderia recuar na candidatura, abrindo espaço para o Tarcísio", diz Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Bolsas de NY entram no modo 'venda América'

Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, o desempenho do Ibovespa também reflete um movimento mais amplo de realocação global de recursos.

"Houve uma fuga de capital dos Estados Unidos, com venda de Treasuries e aumento de liquidez. Parte desse fluxo tem migrado para mercados emergentes, e o Brasil vem se destacando. Bancos, Petrobras e Vale subiram, o que fez o Ibovespa acelerar e bater novo recorde, mesmo com a pressão externa”, avalia.

Na volta do feriado, os principais índices acionários americanos fecharam em forte queda repercutindo as novas ameaças comerciais de Trump, agora com foco em aliados europeus, que voltaram a agitar os mercados globais e abriram espaço para discussões sobre uma possível fuga gradual de capital estrangeiro dos ativos dos Estados Unidos.

A tensão aumentou após Trump condicionar a autorização para anexação da Groenlândia ao aumento de tarifas sobre produtos europeus. As novas taxas começariam em 10% a partir de 1º de fevereiro e subiriam para 25% em junho, reacendendo a política de “venda a América”, termo cunhado por analistas em meio a episódios anteriores de protecionismo comercial.

O índice Dow Jones encerrou em queda de 1,76%. O S&P 500 cedeu 2,06% e o Nasdaq desvalorizou-se 2,39%.