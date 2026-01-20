Netflix passa dos 325 mi de assinantes e lucra US$ 2,4 bi no 4º tri de 2025

The Netflix logo is seen on top of their office building in Hollywood, California, January 20, 2022. - Netflix on Thursday reported cooling subscriber growth as fierce competition and the pandemic weigh heavy despite hits like "Squid Game" and "Money Heist." The streaming service ended the year with 221.8 million subscribers, just below target, after booming during coronavirus lockdowns that kept people at home and on the platform. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18h17.
Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 18h35.
A Netflix (NFLX) encerrou o quarto trimestre de 2025 com um lucro líquido de US$ 2,41 bilhões. O lucro por ação (EPS) foi de US$ 0,56, um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 0,43), ligeiramente acima das previsões de Wall Street.
Em 2025, a companhia chegou a 325 milhões de assinantes. Foi o primeiro resultado do tipo divulgado ao longo dos últimos 12 meses, quando a Netflix avisou que deixaria de anunciar o número de assinantes em seus balanços.
A gigante do streaming divulgou seus resultados financeiros nesta terça-feira, 20, após o pregão. A receita do quatro trimestre de 2025 foi US$ 12,05 bilhões — alta de 17,6% no comparativo anual. No acumulado de ano, alcançou US$ 45,2 bilhões em receita.
Apesar dos números sólidos, o mercado reage com cautela: as ações enfrentam volatilidade diante da aquisição da Warner Bros. Discovery, avaliada em US$ 82,7 bilhões. Até o fechamento da bolsa nesta terça-feira, as ações caiam 2,4%.
Em carta aos acionistas, a Netflix confirmou que a margem operacional do trimestre foi de 24,5%, acima da expectativa, motivada pelo aumento no número de assinantes. O fluxo de caixa livre (FCF) no período foi de US$ 1,87 bilhão. Para 2026, a projeção é agressiva: receita entre US$ 50,7 bi e US$ 51,7 bi e uma margem operacional de 31,5%.
A grande notícia do dia, porém, foi o ajuste na proposta de compra da Warner: a Netflix alterou o acordo para uma transação 100% em dinheiro (all-cash), para acelerar a votação dos acionistas e vencer a concorrência da Paramount/Skydance. Para financiar a operação, a empresa pausará o programa de recompra de ações.
O engajamento da plataforma segue em patamares saudáveis, com 96 bilhões de horas assistidas no segundo semestre de 2025. O grande motor desse trimestre foi o aguardado final de Stranger Things, que acumulou 120 milhões de visualizações. Outras franquias como Emily em Paris (41M) e a segunda temporada da sul-coreana Culinary Class Wars (10M) impulsionaram os números em conjunto.
O Brasil também brilhou no balanço global: a produção nacional Donos do Jogo alcançou 23 milhões de visualizações, enquanto o filme Caramelo registrou 54 milhões, o que prova a força do conteúdo local para a retenção de assinantes na América Latina, onde a receita cresceu 15%.
Nos eventos ao vivo, a estratégia de "espetáculo" se pagou. A luta entre o pugilista Anthony Joshua e Jake Paul (que nocauteou o influenciador no sexto round) teve uma audiência média de 33 milhões de dispositivos. Para 2026, a Netflix já garantiu a transmissão mundial do World Baseball Classic.
O modelo de negócios baseado em anúncios, que era uma aposta incerta há dois anos, tornou-se um pilar de sustentação. Em 2025, a receita de publicidade saltou 2,5 vezes, ultrapassando a marca de US$ 1,5 bilhão.
A meta para 2026 é ambiciosa: dobrar novamente esse valor. A empresa aposta na escala da oferta programática e em novos formatos, como video podcasts originais (em parcerias com Spotify e Barstool Sports) e a expansão do catálogo de games, que agora inclui uma versão exclusiva de FIFA por nuvem.