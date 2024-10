Lucro da TSMC cresce 40% apoiado pela alta demanda de chips para IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) deve anunciar um aumento de 40% em seu lucro trimestral na próxima quinta-feira, 17, resultado impulsionado pelo crescimento acelerado da demanda por chips de inteligência artificial. A TSMC, maior fabricante mundial de chips sob contrato, tem entre seus principais clientes gigantes como Apple e Nvidia, que estão se beneficiando com a expansão da IA. Analistas estimam que a empresa deverá registrar um lucro líquido de T$298,2 bilhões (cerca de R$ 52,29 bilhões) para o terceiro trimestre de 2024, comparado aos T$211 bilhões (R$ 35,76 bilhões) no mesmo período de 2023, conforme dados compilados pela LSEG SmartEstimate.

De acordo com a Reuters, o salto no lucro reflete a crescente importância da TSMC para o setor de tecnologia global, especialmente à medida que empresas como Nvidia e Apple desenvolvem produtos que exigem processadores cada vez mais avançados. A demanda por chips de IA tem impulsionado a receita da TSMC, que divulgou recentemente um aumento expressivo em suas receitas trimestrais, superando as expectativas do mercado. Na próxima conferência de resultados, a empresa deve atualizar suas projeções para o quarto trimestre e o ano fiscal completo, incluindo informações sobre gastos de capital enquanto corre para expandir sua capacidade de produção.

A TSMC está investindo bilhões de dólares na construção de novas fábricas no exterior, incluindo três plantas no estado americano do Arizona, um projeto que está avaliado em cerca de US$ 65 bilhões (R$ 366 bilhões). No entanto, a empresa mantém seu compromisso com Taiwan, onde continuará a concentrar a maior parte de suas operações. Para 2024, a TSMC já havia ajustado sua previsão de investimentos, aumentando a estimativa para algo entre US$ 30 bilhões e US$ 32 bilhões (entre R$ 169 bilhões e R$ 180 bilhões), frente à previsão anterior de US$ 28 bilhões (R$ 157 bilhões).

Esse movimento estratégico ocorre em meio a um cenário em que as ações da TSMC, a empresa mais valiosa da Ásia, subiram 77% até agora este ano, em comparação com um ganho de 28% no mercado mais amplo de Taipei. O desempenho notável das ações reflete o papel essencial da TSMC na economia de Taiwan e sua posição estratégica no mercado global.

'Bastião' da economia tailandesa

A TSMC, com sede em Hsinchu, é frequentemente vista como um “bastião” da economia taiwanesa. A empresa desempenha um papel fundamental no cenário exportador do país e enfrenta pouca concorrência direta em sua capacidade de fabricação. Enquanto isso, a Intel, uma das antigas líderes no setor de semicondutores, luta para recuperar sua posição de destaque. A gigante americana de tecnologia tem enfrentado dificuldades, acumulando perdas enquanto investe pesado na construção de uma unidade de fabricação que possa competir com a TSMC.

Além da receita e do lucro, a TSMC também deve abordar o aumento de suas despesas de capital na conferência de resultados. A empresa, que é um dos principais players no fornecimento de chips para IA, também desempenha um papel estratégico nas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, uma vez que ambas as nações dependem de sua capacidade produtiva para o desenvolvimento de suas tecnologias avançadas.

O CEO da TSMC, C.C. Wei, deve apresentar aos investidores um panorama das operações globais da empresa, enquanto a TSMC mantém sua liderança em um setor marcado por inovações tecnológicas e altas barreiras de entrada. A busca por soluções de inteligência artificial de alto desempenho coloca a TSMC em uma posição vantajosa, não apenas em relação ao lucro, mas também como uma peça fundamental na cadeia de suprimentos tecnológica mundial.