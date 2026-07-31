Amazon sobe forte e Apple cai após balanços; entenda o motivo

As ações da Amazon subiam 12% no pré-mercado de Nova York nesta sexta-feira, 31, depois que a empresa apresentou um salto na receita de sua divisão de nuvem, enquanto os papéis da Apple recuavam 7% após a companhia decepcionar o mercado com uma projeção fraca para o trimestre atual.

Os dois grupos divulgaram resultados do segundo trimestre na quinta-feira, 30. No fechamento desse último pregão, inclusive, a Amazon já havia subido quase 4%, enquanto a Apple recuou mais de 1%, em meio à cautela de investidores em relação à inteligência artificial (IA).

Guidance fraco pesa sobre a Apple

O lucro, a receita e as vendas de iPhone da Apple vieram acima das expectativas dos analistas. O problema apareceu na projeção para o trimestre atual, de acordo com informações da CNBC.

A empresa citou "supply constraints" (restrições de fornecimento, em tradução livre) ao estimar crescimento de receita entre 9% e 11% no período, abaixo dos 12% esperados pelo mercado, de acordo com dados da LSEG.

A companhia enfrenta escassez expressiva de memória, componente essencial em seus dispositivos, além de disputa por capacidade de fabricação de chips. O cenário já levou a Apple a reajustar os preços do Mac e do iPad, e analistas esperam que o iPhone também fique mais caro ainda neste ano.

Mesmo com a queda desta sexta, a ação da Apple acumula alta de 23% em 2026, um desempenho superior ao da Amazon, que sobe cerca de 4% no ano.

Parte do mercado passou a tratar a Apple como uma espécie de opção alternativa para quem busca exposição à tecnologia sem o mesmo nível de gasto intenso em capex que outras gigantes do setor vêm sustentando para desenvolver a IA.

Nuvem da Amazon reacende otimismo com IA

Do outro lado, a Amazon Web Services, braço de computação em nuvem da Amazon, cresceu 37% na comparação anual no segundo trimestre, a expansão mais forte desde 2021. Ela concentra boa parte das vendas ligadas à IA da empresa.

O resultado ajudou a sustentar a alta das ações mesmo depois de a Amazon revisar para cima sua previsão de gastos de capital neste ano, agora estimados em US$ 220 bilhões, ante uma projeção anterior de US$ 200 bilhões.

A analista da consultoria Forrester, Tracy Woo, avaliou junto à CNBC que o desempenho da Amazon "é um indicador claro de que seus investimentos em infraestrutura (em IA) estão atendendo à demanda do mercado, em vez de superá-la."

Meta e Microsoft também são atingidas

Na quinta-feira, as ações da Meta também recuaram 8%, ao passo que as da Microsoft avançaram 15%, com leituras opostas do mercado sobre as estratégias de IA das duas empresas.

E, de acordo com fontes consultadas pela CNBC, empresas capazes de mostrar retorno sobre seus investimentos bilionários em IA têm sido recompensadas pelo mercado, mas aquelas que sinalizam desafios ou projeções cautelosas enfrentam correções mais duras.