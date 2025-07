Apple planeja competir com Amazon e Google em nuvem com chips próprios

A Apple está explorando um novo e significativo projeto de negócios que a colocaria em competição direta com gigantes da nuvem como Amazon, Microsoft e Google. De acordo com o The Information, a empresa vem há anos discutindo internamente a possibilidade de oferecer serviços de computação em nuvem baseados em seus próprios chips personalizados, conhecidos por sua alta eficiência.

Surgido de uma iniciativa interna chamada "ACDC" (Apple Chips in Data Centers), o projeto tem como objetivo permitir que os milhões de desenvolvedores que utilizam suas plataformas executem cargas de trabalho em servidores alimentada por chips Apple Silicon. Executivos da empresa acreditam que o desempenho e a eficiência de seus chips podem oferecer uma vantagem de custo, especialmente para aplicações intensivas em inteligência artificial.

Internamente, a Apple já testando seus chips em serviços de nuvem como transações financeiras via Carteira, além dos apps Fotos e Apple Music, observando uma redução nos custos e melhoria no desempenho. Como primeiro passo, no ano passado, a empresa lançou o serviço Private Cloud Compute, utilizando chips Mac em seus data centers para lidar com tarefas complexas de IA que não podem ser processadas pelos dispositivos dos usuários.

Novas fontes de receita com IA

Embora a Apple esteja enfrentando desafios em sua estratégia de IA mais ampla, considerando, por exemplo, adotar modelos de OpenAI ou Anthropic para aperfeiçoar a Siri, seus chips personalizados têm se mostrado bem-sucedidos.

A empresa acredita que eles oferecem uma vantagem particular para inferência de IA, o processo de usar modelos treinados de IA para interpretar novos dados. Com a evolução dos serviços baseados nessa tecnologia, a inferência deve se tornar uma parte maior da carga de trabalho de computação. Por isso, a Apple identifica uma grande oportunidade.

Além disso, o novo serviço de nuvem pode ajudar a impulsionar a receita da Apple, especialmente em um momento em que seu modelo de negócios da App Store, que gerou US$ 1,3 trilhão no ano passado, enfrenta desafios legais e regulatórios.