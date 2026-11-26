O Ibovespa dispara nesta quinta-feira, 26, impulsionado pelo alívio nas expectativas fiscais e pela perspectiva de uma mudança no comando do Ministério da Fazenda. Sinalizações de que o governo pretende avançar em medidas para conter o crescimento das despesas obrigatórias, somadas à possibilidade de Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, assumir a pasta em um eventual quarto mandato de Lula, reforçam o apetite por ativos brasileiros.

O movimento ganhou força após a divulgação do IPCA-15 de novembro. A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,22% em novembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado está abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 0,32% a 0,40%, e reforçou entre os agentes econômicos a percepção de alívio inflacionário que contribui para a queda dos juros futuros. Em 12 meses, porém, a inflação acelerou de 4,62% para 4,64%, ainda abaixo da expectativa de 4,78%.

Por volta das 17h20, o principal índice da B3 avançava 4,38%, aos 173.981,65 pontos, depois de alcançar a máxima intradiária de 174.331,96 pontos. Das 76 ações que compõem o Ibovespa, 74 operavam em alta e apenas duas registravam queda: Suzano (SUZB3), com recuo de 0,96%, por conta da baixa do dólar, e Santander (SANB11), que perdia 0,62%.

Todas as blue chips operavam no positivo. O destaque entre os grandes papéis ficava com os bancos, especialmente as units do BTG Pactual (BPAC11), que subiam 6,06%. As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) avançavam 3,42%, enquanto as ordinárias da Vale (VALE3) ganhavam 2%.

Entre as maiores altas do índice, Vamos (VAMO3) liderava, com valorização de 9,35%, seguida por MRV (MRVE3), que subia 9,09%, Cyrela (CYRE3), com ganho de 7,88%, Localiza (RENT3), que avançava 7,50%, e Cogna (COGN3), com alta de 7,27%.

A queda dos juros futuros favorecia especialmente as construtoras, cujas perspectivas de negócios são sensíveis ao custo do crédito e às condições de financiamento imobiliário. Os papéis da MRV e da Cury estavam entre os beneficiados pelo recuo das taxas negociadas no mercado futuro.

Dólar cai pelo 4° dia

No câmbio, o dólar à vista encerrou a sessão desta quinta-feira em queda de 1,25%, cotado a R$ 5,7441. Ao longo do pregão, a moeda americana oscilou entre R$ 5,7117 e R$ 5,7894. Foi a quarta sessão seguida de queda do dólar. O movimento acompanhou o maior apetite por risco no mercado doméstico, em meio à expectativa de que Luiz Carlos Trabuco aceite o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Fazenda.

Outra fonte de otimismo foi a possibilidade de o governo anunciar, nos próximos dias, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para uma segunda etapa de ajuste fiscal, com foco no controle das despesas obrigatórias.

No exterior, o movimento foi mais contido. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,10%, aos 103,766 pontos. O euro recuava 0,05%, a US$ 1,0971.

Os juros futuros acompanhavam o movimento de alívio. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava de 13,685% para 13,674% ao ano. Para janeiro de 2028, caía de 14,265% para 14,140%; para janeiro de 2029, de 14,708% para 14,485%; e para janeiro de 2031, de 14,947% para 14,715%. No vencimento de janeiro de 2035, a taxa passava de 15% para 14,90%.

No campo fiscal, os investidores acompanham a reunião de Lula com a equipe econômica para discutir medidas de contenção das despesas obrigatórias. A intenção do governo é encaminhar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) ao Congresso ainda neste ano. Há, contudo, resistências a mudanças nos repasses ao Fundeb, nos pisos constitucionais de saúde e educação e nas emendas parlamentares.

Por que o Ibovespa está subindo nesta quinta

A possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda também segue no radar. O banqueiro se reuniu com Lula na segunda-feira, 23, em um compromisso fora da agenda oficial. A hipótese alimenta expectativas de uma condução mais alinhada às preocupações do mercado com o equilíbrio das contas públicas.

Para Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil, a combinação entre as discussões fiscais e a possibilidade de mudança no comando da Fazenda ajuda a sustentar a recuperação dos ativos brasileiros. "Um nome com experiência no setor financeiro e maior proximidade com os agentes econômicos poderia contribuir para uma condução mais previsível da política econômica", avalia.

A expectativa de novas medidas fiscais e as especulações sobre mudanças na equipe econômica ajudaram o Ibovespa a subir e o dólar a cair no pregão desta quarta, 25. Os investidores seguem atentos a qualquer sinal sobre o conteúdo da PEC e sobre o calendário de envio ao Congresso.

Segundo o consultor, o mercado busca entender se a PEC terá alcance suficiente para melhorar a trajetória da dívida pública e reduzir a percepção de risco fiscal.

Araújo ressalta, ainda, que o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que mantém Wall Street fechada nesta quinta-feira, reduz a participação dos investidores estrangeiros e a liquidez no mercado brasileiro. Com menos negócios, as oscilações podem ser amplificadas diante de novas informações sobre a agenda fiscal e a formação da equipe econômica.

Com os mercados à vista de ações e de Treasuries fechados nos Estados Unidos, o pregão brasileiro tende a ter menor liquidez, o que pode aumentar a volatilidade dos ativos locais ao longo do dia.

Bolsas globais avançam com recuperação das ações de tecnologia

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta acompanhando a recuperação das ações de tecnologia e deixando em segundo plano as novas propostas tarifárias dos Estados Unidos contra a China e dezenas de outros países. O movimento também refletiu a recuperação de Wall Street na sessão anterior, antes do feriado de Ação de Graças.

Na quarta-feira, o governo americano anunciou que pretende propor novas tarifas comerciais, sob o argumento de que países prejudicam empresas dos EUA ao apoiar suas próprias indústrias. As medidas não seriam cumulativas às tarifas já aplicadas por preocupações relacionadas ao trabalho forçado. Valeria a alíquota mais alta entre as duas, e as novas taxas poderiam entrar em vigor a partir de janeiro, após um período de consulta aos setores afetados.

Entre os principais mercados da região, o Taiex, de Taiwan, avançou 2,50%, para 39.151,81 pontos. O Nikkei, do Japão, subiu 0,86%, aos 57.499,16 pontos, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, ganhou 0,29%, aos 4.711,21 pontos. O índice sul-coreano reduziu os ganhos após o Banco da Coreia elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 3,25%.

Na China continental, os índices terminaram próximos da estabilidade. O Xangai Composto subiu 0,01%, para 3.476,88 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 0,19%, aos 1.893,90 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,19%, para 22.226,88 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve alta de 0,82%, aos 8.763,80 pontos.

Na Europa, as bolsas também fecharam em forte alta. O índice pan-europeu STOXX 600 avançou 1,75%, aos 636,98 pontos. Entre as principais praças, o DAX, da Alemanha, subiu 2,08%, aos 25.215,52 pontos, enquanto o FTSE 100, de Londres, ganhou 1,75%, aos 10.609,30 pontos.

Em Paris, o CAC 40 teve alta de 1,61%, aos 8.108,74 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, avançou 2,36%, aos 48.362,35 pontos.