O Ibovespa abriu o pregão em forte alta desta sexta-feira, 27, ampliando os ganhos da véspera após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro da Fazenda. Por volta das 11h (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 avançava quase 3%, aos 182.077 pontos, impulsionado pelas ações de bancos e empresas ligadas ao mercado doméstico. O dólar comercial caía 3,74%, cotado a R$ 5,5300, ampliando o movimento de valorização do real.

Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, a escolha de Trabuco reduz a percepção de risco fiscal, mas a continuidade da recuperação dependerá de medidas concretas para controlar os gastos públicos.

O mercado também repercute os dados de desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e acompanha a Black Friday, enquanto os futuros americanos sobem na última sessão de uma semana encurtada pelo feriado de Ação de Graças.

Como a Bolsa abriu

As ações da Petrobras operam em alta, com avanço de 1,85% dos papéis preferenciais (PETR4) e de 1,22% dos ordinários (PETR3). Na contramão, a Vale (VALE3) fica perto da estabilidade, a 0,05%, enquanto a Prio (PRIO3) perde 1,23%.

O setor financeiro lidera os ganhos do Ibovespa. O Banco do Brasil (BBAS3) dispara 10,04%, enquanto o BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) sobe 7,79%. Bradesco avança 5,75% (BBDC4) e 6,01% (BBDC3), enquanto Itaú (ITUB4) valoriza 4,79%.

Entre as maiores altas do índice estão MRV (MRVE3), com valorização de 15,37%, Localiza (RENT3), que sobe 15,25%, e Cosan (CSAN3), com ganho de 12,28%. Também se destacam C&A (CEAB3), com alta de 11,74%, B3 (B3SA3), que avança 11,57%, e Totvs (TOTS3), com valorização de 11,29%.

Na ponta negativa, Suzano (SUZB3) recua 4,28%, WEG (WEGE3) perde 3,25% e Embraer (EMBJ3) cai 1,95%. A queda das empresas exportadoras contrasta com os ganhos expressivos de companhias mais dependentes da economia brasileira.

Trabuco na Fazenda impulsiona Bolsa e derruba dólar

Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta a partir de 2027, conforme comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto na noite de quinta-feira, 26.

A expectativa de sua nomeação já havia impulsionado o Ibovespa na sessão anterior, quando o índice disparou 6,07%, aos 176.799 pontos. O movimento refletiu a percepção de que a escolha de um executivo com longa trajetória no mercado financeiro poderia reduzir as incertezas sobre a condução da política econômica.

Para Trevisan, a indicação afasta o receio do mercado, mas não altera imediatamente a situação das contas públicas. "A escolha de Trabuco afasta o receio de um nome heterodoxo na Fazenda, e por isso o mercado devolveu rapidamente parte do prêmio de risco acumulado desde a eleição."

O otimismo também aparece nas projeções para a renda variável. Segundo o Bradesco BBI, a escolha de Trabuco pode abrir espaço para uma valorização de até 30% das ações brasileiras em dólar, caso contribua para recuperar a confiança dos investidores na política fiscal.

Desemprego cai a 5,1% e iguala mínima histórica

No cenário doméstico, a taxa de desemprego caiu para 5,1% no trimestre encerrado em outubro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgados nessa sexta-feira pelo IBGE.

O resultado representa queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em julho, quando a desocupação estava em 5,3%. A taxa iguala o menor nível da série histórica iniciada em 2012, também registrado no fim de 2025.

O contingente de pessoas desempregadas caiu para cerca de 5,6 milhões, enquanto a população ocupada chegou a 103,7 milhões.

Futuros dos EUA sobem em sessão reduzida pela Black Friday

Os índices futuros de Nova York avançam na sexta-feira, após uma semana marcada pela volatilidade das ações de tecnologia e pelas incertezas sobre os investimentos em inteligência artificial (IA).

Os contratos futuros do Nasdaq 100 sobem 2,4%, enquanto os do S&P 500 avançam 1,7% e os do Dow Jones ganham 1,4%, equivalente a aproximadamente 683 pontos.

O setor de tecnologia lidera a recuperação no pré-mercado americano, depois das fortes oscilações registradas nas últimas sessões.

As bolsas de Nova York voltam a funcionar após o feriado de Ação de Graças, mas terão expediente reduzido. As negociações de ações serão encerradas às 15h (horário de Brasília), três horas antes do horário habitual, por causa da Black Friday.

Petróleo opera sem direção única

Os preços do petróleo apresentam desempenho misto, em meio às incertezas sobre a oferta global e a situação geopolítica no Oriente Médio. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana de preços, sobe 1,35%, a US$ 84,81 por barril, enquanto o Brent, referência internacional, recua 0,50%, a US$ 96,09.

Os investidores seguem atentos às perspectivas de produção dos países exportadores e aos riscos para o transporte da commodity, especialmente nas rotas próximas ao Estreito de Ormuz.

Bolsas da Europa avançam com recuperação global

Os principais índices europeus operam em alta, acompanhando a melhora do apetite por risco nos mercados internacionais. O Stoxx 600 sobe 0,97%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,75%, o FTSE 100, de Londres, ganha 0,68% e o CAC 40, de Paris, valoriza 0,32%.

O destaque é o FTSE MIB, de Milão, que registra alta de 1,81%.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta

Os mercados asiáticos encerraram o pregão predominantemente em alta, com destaque para a recuperação das ações chinesas e japonesas.

O índice de Xangai avançou 3,73%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,11%. No Japão, o Nikkei 225 também ganhou 2,11%, e o S&P/ASX 200, da Austrália, valorizou 0,80%. Na contramão, o Nifty 50, da Índia, recuou 1,07%.

O que ainda vai acontecer hoje

Ao longo do dia: Black Friday movimenta o varejo brasileiro e internacional.

Black Friday movimenta o varejo brasileiro e internacional. Ao longo do pregão: Investidores acompanham a repercussão da escolha de Trabuco para a Fazenda e os dados de desemprego no Brasil.

*Com agências de notícias