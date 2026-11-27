O futuro ministro da Fazenda, Luiz Carlos Trabuco, pode recuperar a credibilidade fiscal do Brasil e destravar a valorização das ações brasileiras, na avaliação do Bradesco BBI. O banco elevou a recomendação para o mercado acionário brasileiro de neutra para "overweight" (compra), com potencial de alta de 30% para o MSCI Brazil, índice que acompanha o desempenho das ações brasileiras em dólar.

Isso dependerá do respaldo político ao futuro ministro e de medidas concretas relacionadas ao ajuste fiscal no país.

Presidente do conselho de administração do Bradesco, Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a equipe econômica a partir de 2027. O anúncio foi feito na quinta-feira, 26, após uma reunião no Palácio da Alvorada.

A expectativa em torno da escolha, somada às sinalizações de contenção das despesas públicas e à divulgação de dados de inflação abaixo do esperado, levou o Ibovespa a fechar em alta de 6,07%, aos 176.799,84 pontos. O dólar recuou 1,25%, a R$ 5,7441.

A Monte Bravo avalia que a melhora da percepção fiscal, combinada à desaceleração da atividade econômica e à inflação abaixo do esperado, pode reabrir a discussão sobre a retomada dos cortes da taxa básica de juros brasileira, conhecida por Selic.

"Nossa avaliação é que essa combinação representa uma inflexão positiva para os ativos brasileiros, justificando uma postura mais construtiva em relação às oportunidades locais", de acordo com análise da Monte Bravo.

O principal risco é a resistência de setores da própria base governista, o que pode limitar a autonomia do futuro ministro e dificultar a contenção das despesas obrigatórias, acrescenta a equipe.

A indicação também foi bem recebida pelo setor empresarial, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, destacou a capacidade de gestão de Trabuco.

"É um executivo que reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações", conforme Skaf.

Trabuco pode destravar a valorização da Bolsa brasileira

Em relatório publicado na quinta-feira, 26, os estrategistas Pedro Grimaldi e Ben Laidler, do Bradesco BBI, afirmam que o Brasil corria o risco de se tornar uma "armadilha de valor (value trap)", situação em que os ativos permanecem baratos por um período prolongado sem atrair novos compradores.

Embora as ações brasileiras já apresentassem preços atrativos, faltava um catalisador capaz de alterar a percepção de risco dos investidores. Para os analistas do BBI, que integra o grupo Bradesco, a escolha de Trabuco pode cumprir esse papel.

"O que põe fim a uma armadilha de valor é um choque de credibilidade, e não o fato de estar barato", afirmam no relatório, em tradução do inglês.

O banco destaca a valorização do real e o recuo dos juros futuros como sinais de que os investidores interpretam a indicação do executivo como uma sinalização positiva para a condução da política fiscal.

O Bradesco BBI estabeleceu um preço-alvo de US$ 1.920 para o MSCI Brazil, índice que acompanha o desempenho das ações brasileiras, o que representa um potencial de valorização de cerca de 30% em moeda americana, considerando as probabilidades atribuídas aos quatro cenários traçados pelo banco.

No cenário mais otimista, ao qual os estrategistas atribuem uma probabilidade de 20%, a alta do índice pode chegar a 79%, com o dólar cotado a R$ 5. Já no cenário pessimista, a projeção é de queda de 22%.

O índice negocia a 7,5 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses, cerca de 25% abaixo de sua média histórica. Entre os mercados emergentes, apenas a Coreia do Sul apresenta um múltiplo inferior, segundo o banco.

A instituição também identifica espaço para uma valorização adicional do real, o que ampliaria os ganhos dos investidores estrangeiros. "Para um investidor em dólar, o ponto de entrada oferece dois descontos, não apenas um."

Projeções para o MSCI Brazil em dólar Cenário Variação Probabilidade Bear case (cenário pessimista) -22% 20% Local curve (curva de juros local) -1% 30% Foreign pricing (precificação externa) +57% 30% Bull case (cenário otimista, com dólar a R$ 5) +79% 20% Fonte: Bradesco BBI, relatório de 26 de novembro de 2026.

Os economistas do banco estimam crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2027, enquanto a expectativa do mercado para o avanço dos lucros por ação das empresas no próximo ano foi revisada de 15% para perto de zero.

Na avaliação dos estrategistas, entretanto, uma eventual desaceleração econômica já está incorporada às estimativas de resultados das companhias, enquanto os múltiplos de negociação das ações ainda não refletem uma eventual recuperação da confiança dos investidores.

Autonomia e respaldo de Lula serão testes para Trabuco

Para Roberta Folgueral, diretora comercial da B&T | XP, a capacidade de Trabuco de recuperar a confiança dos investidores dependerá do espaço que terá dentro do governo para defender medidas econômicas, inclusive aquelas que possam enfrentar resistências políticas.

"A Fazenda precisa ter condições de apresentar diagnósticos, defender medidas tecnicamente consistentes e sustentar decisões que, em determinados momentos, podem não ser as mais convenientes do ponto de vista político ou eleitoral", explica.

Ao longo dos últimos anos, Trabuco defendeu a manutenção do tripé macroeconômico e o cumprimento do arcabouço fiscal, mas fez ressalvas à condução de um ajuste das contas públicas dissociado do crescimento econômico.

"É aí que estará um dos principais testes para Trabuco: saber se terá respaldo para defender uma agenda econômica coerente e se conseguirá transformar essa agenda em medidas concretas", diz Folgueral.