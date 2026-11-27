A indicação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, 26, repercutiu na imprensa internacional como um movimento do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva para recuperar a confiança dos investidores e sinalizar maior compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

Veículos como Bloomberg, Financial Times, Reuters e Clarín destacaram a reação positiva do mercado financeiro à escolha do presidente do conselho de administração do Bradesco.

As publicações deram ênfase à alta da Bolsa brasileira e à valorização do real após a notícia de que Trabuco poderia assumir o comando da equipe econômica. Elas também apontaram o desafio político do banqueiro para conciliar a cobrança dos investidores por maior disciplina fiscal com as prioridades econômicas e sociais do governo petista.

A Bloomberg resumiu a escolha no título “Lula Taps Bradesco Chair as Finance Chief to Soothe Markets” — em tradução livre, "Lula escolhe presidente do Bradesco para acalmar os mercados". Já o Clarín descreveu o pregão como um momento de “euforia no Brasil”, associando a indicação do banqueiro à disparada de mais de 6% da Bolsa de São Paulo.

Bloomberg diz que escolha busca 'acalmar os mercados'

A Bloomberg destacou que Lula recorreu a um dos banqueiros mais conhecidos do país para tentar recuperar a confiança dos investidores nas contas públicas. A agência avaliou que Trabuco representa uma aproximação do presidente com o setor empresarial e uma sinalização de que o governo está disposto a dar espaço a um nome visto como favorável pelo mercado.

A publicação chamou atenção para a reação dos ativos brasileiros antes mesmo da confirmação oficial. Durante o pregão de quinta-feira, 26, o Ibovespa subiu mais de 6%, o real chegou a avançar 2,7% em relação ao dólar e as taxas de contratos de juros de longo prazo recuaram mais de 50 pontos-base.

A Bloomberg também destacou a expectativa de que Trabuco tenha autonomia para conduzir a política econômica. Segundo uma fonte ouvida pela agência, seu papel será “explicar o mercado a Lula e Lula ao mercado”. A avaliação é que o banqueiro deve atuar mais como conselheiro econômico do presidente do que liderar um programa de austeridade fiscal.

O CEO da gestora Persevera Asset Management, Guilherme Abbud, afirmou à publicação que o mercado aguardava um sinal de que Lula reconhece a gravidade da situação fiscal e estaria disposto a nomear um ministro com autonomia para promover um ajuste nas contas públicas.

Financial Times também vê tentativa de tranquilizar investidores

O britânico Financial Times, segundo reportagem repercutida pelo jornal O Globo, também interpretou a indicação como uma tentativa de acalmar os mercados, em um momento de preocupação com as contas públicas da maior economia da América Latina.

O veículo lembrou que a escolha ocorreu após uma onda de vendas de ativos financeiros brasileiros, iniciada depois da vitória eleitoral de Lula sobre Flávio Bolsonaro no mês passado. Para analistas ouvidos pelo jornal, a nomeação de uma figura respeitada pelo setor empresarial pode ajudar a tranquilizar investidores sobre a disposição do presidente de adotar uma política fiscal mais ortodoxa no quarto mandato.

Reuters destaca desafio de conciliar mercado e governo

A agência Reuters descreveu a indicação como uma das decisões mais importantes do quarto mandato de Lula. No título da reportagem, perguntou “Quem é Luiz Carlos Trabuco, o banqueiro escolhido por Lula para conduzir a economia do Brasil?”.

A agência ressaltou que a simples possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda já havia ajudado a reverter parte da queda dos mercados brasileiros após a reeleição do presidente. Na quinta-feira, antes mesmo do anúncio oficial, o principal índice da Bolsa subiu cerca de 6%, enquanto o real se valorizou mais de 1% frente ao dólar.

A Reuters também destacou a trajetória do executivo no Bradesco: Trabuco entrou no banco aos 17 anos como funcionário de agência, chegou à presidência executiva em 2009 e permaneceu no cargo até 2018. Durante sua gestão, a instituição comprou as operações brasileiras do HSBC, em 2015.

A agência definiu o banqueiro como um “aliado e interlocutor de longa data de Lula” e destacou sua proximidade com o presidente e com representantes do mercado financeiro. Também lembrou que Trabuco já havia sido cotado para o Ministério da Fazenda em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, mas recusou o convite e apoiou a indicação de Joaquim Levy.

A reportagem, porém, chamou atenção para os obstáculos que o novo ministro poderá enfrentar. Trabuco terá de convencer investidores de que o governo está comprometido com a trajetória da dívida pública e, ao mesmo tempo, mostrar aos aliados de Lula que a disciplina fiscal pode ser compatível com as metas sociais e econômicas do governo.

A Reuters também lembrou que já houve resistência dentro do PT à possibilidade de sua nomeação. Antes do anúncio do Planalto, o líder do partido na Câmara, Pedro Uczai, havia questionado publicamente a escolha.

Clarín fala em 'euforia no Brasil' após indicação

Na Argentina, o Clarín colocou a reação do mercado no centro da cobertura. Com o título “Euforia no Brasil: o novo ministro da Fazenda de Lula será um poderoso banqueiro e a Bolsa de São Paulo subiu mais de 6%”, o jornal destacou a valorização dos ativos brasileiros diante da expectativa de maior compromisso do governo com a disciplina fiscal e o controle dos gastos públicos.

Segundo o veículo, o Ibovespa avançou 6,07% na quinta-feira e encerrou o pregão aos 176.799 pontos, em sua segunda alta consecutiva na semana. O volume negociado na Bolsa chegou a 35,6 bilhões de reais, em mais de 5,2 milhões de operações.

O Clarín também destacou a valorização de 1,25% do real frente ao dólar, que fechou cotado a 5,743 reais para compra e 5,744 reais para venda. As ações preferenciais do Bradesco, entre as mais negociadas do dia, subiram 9,02%.

A publicação ponderou que a reação positiva não esteve ligada apenas à possível nomeação de Trabuco. A divulgação dos dados preliminares da inflação de novembro, que apontaram desaceleração para 0,22%, ante 0,34% em outubro, também contribuiu para o desempenho dos mercados.

Para o jornal argentino, a expectativa dos operadores é que a chegada do banqueiro ao Ministério da Fazenda resulte em uma equipe econômica mais comprometida com a disciplina fiscal e com o controle das despesas públicas.

Reações do mercado a Trabuco na Fazenda

A indicação de Trabuco provocou uma reação positiva nos mercados financeiros. O Ibovespa chegou a disparar 6% após a notícia, enquanto o dólar recuou. O movimento refletiu a recepção dos investidores ao nome do executivo para comandar a política econômica do próximo governo Lula.

A escolha também foi bem recebida por representantes do empresariado e do Congresso Nacional. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, destacou a experiência empresarial e a capacidade de gestão do executivo. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressaltou sua trajetória de 58 anos no Bradesco e sua experiência no setor financeiro.

No Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) manifestaram apoio à indicação. Já o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) demonstrou preocupação e comparou a escolha ao período em que Joaquim Levy comandou a Fazenda, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff.