O Brasil prepara sua primeira emissão de títulos públicos no mercado chinês, os chamados panda bonds, com expectativa de captar até US$ 750 milhões, o equivalente a 5 bilhões de yuans. Segundo informações da agência Bloomberg, a operação deve ser realizada na próxima semana, com papéis de vencimento em três e cinco anos.

Se concluída, a emissão fará do governo brasileiro o primeiro da América Latina a captar recursos no mercado chinês por meio desse tipo de título soberano, lastreado em dívida pública. Os prazos e outros detalhes da operação ainda podem mudar, a depender da demanda dos investidores.

O Bank of China foi escolhido como subscritor e coordenador líder da oferta. Também participam da operação o Bank of Communications, a China International Capital Corporation, o HSBC Bank China e o ICBC, segundo fontes ouvidas pela agência.

O movimento dá continuidade à estratégia do governo brasileiro de diversificar as fontes de financiamento da dívida pública e ampliar o acesso a investidores internacionais, especialmente no mercado asiático.

Brasil iniciou processo para emitir títulos na China

A preparação para a emissão começou meses antes. Em junho de 2026, durante uma missão oficial à China, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, entregou aos órgãos reguladores do mercado de capitais chinês a Carta de Apresentação da República. O documento reúne informações sobre a economia brasileira, as diretrizes da operação e a destinação dos recursos que poderão ser captados.

Na ocasião, Durigan afirmou que o governo estava pronto para emitir os títulos e pretendia realizar a operação nos meses seguintes. Segundo o Ministério da Fazenda, a oferta ainda dependia da conclusão de procedimentos legais e operacionais, além das condições do mercado.

A expectativa de captação de até US$ 750 milhões e a previsão de lançamento na próxima semana, divulgadas agora pela Bloomberg, indicam o avanço da preparação da operação.

O que são os panda bonds?

Os panda bonds são títulos de dívida emitidos no mercado doméstico chinês por governos, empresas ou instituições estrangeiras. Os papéis são denominados em yuan, moeda oficial da China, e negociados no mercado local do país.

A emissão brasileira será feita na China continental, também chamada de mercado *onshore*, e não em Hong Kong ou Taiwan. A operação prevista pela Bloomberg contempla títulos com vencimento em três e cinco anos.

O nome segue uma tradição do mercado financeiro internacional de batizar títulos emitidos em determinados países com referências locais. Além dos panda bonds, existem os samurai bonds, emitidos no Japão; os kangaroo bonds, na Austrália; e os bulldog bonds, no Reino Unido.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a entrada nesse mercado busca ampliar a base de investidores internacionais, reduzir a dependência de uma única fonte de financiamento e fortalecer a integração do Brasil aos mercados globais de capitais.

A operação também pode servir de referência para empresas brasileiras interessadas em captar recursos no exterior.

Brasil busca ampliar acesso a investidores asiáticos

A iniciativa faz parte da estratégia do Tesouro Nacional de diversificar os mercados e as moedas utilizados para financiar a Dívida Pública Federal. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2026 já previa a possibilidade de emissões em diferentes moedas, além do dólar.

Em abril, o Brasil realizou uma emissão internacional em euros. Agora, busca acessar o mercado chinês, ampliando as alternativas de captação em moeda estrangeira.

Durante a cerimônia de entrega da carta em Pequim, Durigan afirmou que o governo pretendia avançar com a operação após as próximas etapas junto ao Banco Popular da China. O secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, explicou que o documento representa apenas o início do processo e que ainda seria necessário concluir os procedimentos legais e operacionais e avaliar as condições do mercado.

O presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou que o acesso brasileiro ao mercado de panda bonds pode abrir novas oportunidades de cooperação financeira entre os dois países.

O mercado também já recebeu uma operação de uma companhia brasileira. Em 2025, a Suzano captou 1,2 bilhão de yuans em panda bonds, tornando-se a primeira empresa da América Latina a realizar esse tipo de emissão.

O mercado de panda bonds tem crescido. No primeiro semestre de 2026, as emissões somaram 160 bilhões de yuans (cerca de R$ 121 bilhões), alta de 69% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Banco Popular da China citados pelo jornal *China Daily*.

Além do Brasil, países como Rússia, Hungria, Paquistão, Indonésia, Cazaquistão e Quênia fizeram operações recentemente ou estudam acessar esse mercado. Segundo levantamento da Bloomberg, foram registradas 36 operações em 2025, entre emissões de governos e empresas estrangeiras. Em 2015, haviam sido apenas seis.