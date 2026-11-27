A maior alta diária do Ibovespa desde o primeiro turno das eleições veio da escolha de um nome. O índice saltou 6,07% nesta quinta-feira, 26, para 176.799,84 pontos, com a expectativa de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, assumisse o Ministério da Fazenda.

Nesta sexta-feira, 27, com o nome confirmado, a bolsa passou dos 181 mil pontos já na primeira hora do pregão, e os juros futuros caíram.

Na leitura de João Braga, sócio-fundador da gestora Encore, o rali tem menos a ver com o nome em si e mais com a conta que o investidor estrangeiro refaz quando o governo sinaliza um caminho ortodoxo. Com menor probabilidade de uma guinada heterodoxa, ativos que já pareciam baratos passam a compensar o risco.

Braga, que passou pela GP Investimentos e pela XP Asset antes de fundar a Encore, em 2020, avisa que escolher o ministro não resolve tudo. Sem previsibilidade dos gastos e da trajetória da dívida, o Brasil segue como um aluno "nota dois".

Em entrevista à EXAME, ele explica o que ainda falta no preço, por que vê o maior potencial fora do Ibovespa e quais ações estão na sua lista.

Qual a diferença entre ter o Trabuco na Fazenda e ter um nome mais político do PT? O que muda no preço dos ativos?

Quando o mercado precifica qualquer ativo, ele está sempre olhando para a frente. E o futuro é difícil de prever. Então o mercado atribui probabilidades, e é o que eu faço e o que todo mundo faz. Você olha todos os cenários possíveis e dá um peso para cada um. O mercado é basicamente a média da opinião de todo mundo.

Pense num estrangeiro olhando para o Brasil. Ele não precisa estar aqui, pode investir em qualquer lugar. Ele viu o discurso do Lula, viu várias pessoas do time dele falando, e deve ter pensado: "O Lula ganhou, então a probabilidade de alguma heterodoxia, de alguma coisa criativa que faça o Brasil virar Argentina, é de, sei lá, 30% ou 40%". E isso vai para o preço.

Aí o Lula toma uma decisão ortodoxa. Ele não coloca alguém que vai inventar moda num cargo tão importante quanto o de ministro da Fazenda. Coloca o Trabuco, que entende das coisas e tem um monte de artigo publicado sobre ajuste fiscal e a importância disso.

Nesse momento, o gringo refaz a árvore de probabilidades dele: "Agora o Lula está com essa cabeça. A argentinização que eu via em 40% agora é 5%".

Essa mudança nas probabilidades futuras tem um impacto brutal nos preços. Com essa cabeça, aquele preço que estava barato passa a valer a pena. Ele topa investir, topa ficar, topa aproveitar o juro, topa comprar a bolsa barata, topa o risco cambial. Essa é a grande importância.

O mercado já colocou essa hipótese no preço com a queda dos DIs, ou ainda falta?

O mercado ainda não colocou quedas de juros na parte curta da curva, nas próximas reuniões do Copom. E acho que está certo em não fazer isso, porque ainda temos bastante desafio no curto prazo: inflação para cima, as consequências do fim da escala 6x1, um ninho de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O próprio câmbio, que saiu de R$ 5 para R$ 5,50.

Mas o juro longo já caiu bem, de 15,20% para algo como 13,80% nos vencimentos a partir de três anos. Isso é ótimo para o Brasil. O financiamento imobiliário fica mais barato, o de veículo também. Para a sociedade, é muito bom.

E, se de fato caminharmos para um ajuste mais austero, se essa probabilidade aumentar, acho que tem espaço para cair bem mais. O que seria ótimo.

A escolha basta? O que precisa acontecer para isso virar uma tendência?

A notícia é ótima, obviamente. O anúncio do Trabuco sinaliza um caminho mais ortodoxo. Mas isso não significa que não tenha muita coisa para fazer, e que precisa ser feita. Olhando pela trajetória da dívida, o Brasil está caminhando para ser um país nota dois, daqueles que não passam de ano.

Reformas claras e um caminho claro de contenção de gastos mudam o jogo. Ou, pelo menos, previsibilidade na estrutura, sobre como os gastos vão evoluir nos próximos anos, e com isso alguma visibilidade da trajetória da dívida. Isso ainda não foi feito. Só escolher o nome não muda isso. Precisa de muita ação, e a gente tem que acompanhar daqui para a frente.

Quão barata está a bolsa hoje em relação à média histórica?

A bolsa continua muito barata. Não gosto de falar da bolsa como um todo, porque engana, só olhando o Ibovespa ou oSMLL (Índice Small Cap). Mas, mesmo com as altas dos últimos dias, ainda estamos muito, muito baratos em relação ao histórico.

Dividindo em decis, eu diria que estamos no nono decil de valuation. Em relação à média, negociamos mais ou menos um desvio padrão abaixo. Ainda é muito barato. Se houver esse caminho de melhora, a bolsa tem que subir muito.

Em pontos do Ibovespa, onde o índice chegaria no cenário otimista e no pessimista?

Não falo muito em pontos do Ibovespa, porque realmente não faço ideia e não me importo muito com isso. Mas acho que não é no Ibovespa que está o grande ganho.

Não é na Vale. A Vale é a Vale, depende menos do cenário brasileiro. A Petrobras depende um pouco mais que a Vale, mas o raciocínio é parecido.

Quando o investidor brasileiro volta para a bolsa? O que falta para isso?

Essa é uma boa pergunta. O investidor brasileiro não está na bolsa, e isso é impressionante. Com essa alta, com uma visibilidade maior e, especialmente, se houver uma trajetória de queda de juros, acho que ele deve voltar, sim, como já vi acontecer em outros cenários.

E faz sentido voltar, dado que a bolsa está super barata.

Quais ações e setores podem se beneficiar? Ou seria uma alta mais generalizada?

O ganho está no SMLL, nas empresas médias, nas empresas brasileiras, nas cíclicas domésticas, no setor elétrico, nas empresas de qualidade. Essas é que têm que andar bastante. Bastante mesmo.

Em ações específicas, gosto muito de Smart Fit, de Equatorial e de Localiza. Gosto das construtoras de baixa renda, como Tenda, Cury e Direcional. Gosto também do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Tem muita coisa boa, de qualidade, que cresce, que entrega, que não é alavancada e que está barata.