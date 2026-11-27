A bolsa de valores B3 se uniu aos bancos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Itaú, Safra, Santander e a corretora XP para desenvolver uma stablecoin atrelada ao real brasileiro.

O criptoativo se chamaria Open BRL, um nome que lembra o Open USD, projeto que junta 140 empresas de alcance global para criar uma stablecoin. Incluindo VIsa, Mastercard, Google, BlackRock e Fireblocks.

Em nota, as instituições brasileiras dizem que a iniciativa do Open BRL busca estabelecer um padrão comum que permita conectar participantes, "ampliar a interoperabilidade entre sistemas e explorar novas aplicações para ativos digitais". O objetivo seria simplificar processos e "ampliar as possibilidades de aplicação de ativos digitais no sistema financeiro".

Na etapa inicial, a B3 será responsável pela operação tecnológica e o Banco B3 pela emissão da stablecoin. As instituições parceiras atuariam no desenvolvimento de integrações e na avaliação de casis de uso para a infraestrutura.

"A construção de uma infraestrutura comum, desenvolvida de forma colaborativa, permite avançar nessa agenda de maneira coordenada e criar condições para que novas aplicações sejam desenvolvidas a partir das necessidades do mercado”, afirma em nota Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

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