Um mostrador azul com efeito de raios de sol, ponteiros prateados e uma caixa de aço inoxidável com acabamentos escovados e polidos formam o Classic Goddess of Time (ref. 96L361), vendido pela Bulova no Brasil por R$ 2.990. O relógio leva o nome de uma coleção feminina que a marca norte-americana criou em 1926 e que completa 100 anos em 2026.

A relação da Bulova com a relojoaria feminina começou em 1917, quando a empresa lançou a Rubaiyat. Foi sua primeira linha de relógios de luxo feita só para mulheres, numa época em que esse segmento ainda dava os primeiros passos. Hoje os modelos femininos representam 40% das peças que a marca vende no país, e os masculinos ficam com os outros 60%.

Um século de Goddess of Time

Western Sutton (ref. 97L203), com mostrador de madrepérola turquesa e pulseira de couro, e Disco (ref. 97L205), com mostrador azul double sunray (Divulgação)

A Goddess of Time surgiu nove anos depois da Rubaiyat e ficou no portfólio da marca até 1973. Um modelo original daquele ano serviu de inspiração para a releitura atual da coleção. A Bulova trouxe a linha de volta em 2025, com elementos de design e identidade tirados do seu acervo histórico e atualizações para o público de hoje. No ano do centenário, a marca segue com essa nova fase e lança um segundo modelo.

Segundo a fabricante, as linhas femininas recebem o mesmo cuidado em pesquisa, desenvolvimento e investimento que as masculinas. As características estéticas e funcionais desse público entram no projeto desde o começo. "Para a Bulova, o público feminino sempre teve importância estratégica", afirma Israel Vasconcelos, CEO da SWG Brasil, que distribui a marca com exclusividade no país. "Essa trajetória, iniciada há mais de um século, segue orientando a forma como a marca pensa seus produtos e se posiciona no mercado."

Parceria com Marc Anthony

Outra novidade é a coleção Harmony, feita em parceria com o cantor Marc Anthony. O modelo foi inspirado na relação do artista com a esposa, Nadia, e leva para o design a ideia de harmonia musical e de conexão entre o casal. A coleção segue a estratégia da Bulova de usar referências culturais e histórias pessoais na criação de produtos.

Joseph Bulova fundou a empresa em Nova York, em 1875. Entre os lançamentos mais marcantes da marca está o Accutron, de 1960, considerado o primeiro relógio eletrônico com tecnologia de diapasão. Mecanismos da Bulova também foram usados em equipamentos das missões Apollo. Hoje a marca faz parte do Citizen Watch Group. No catálogo atual, a Precisionist é conhecida pela alta precisão do seu movimento de quartzo, e a Marine Star, linha esportiva, é a coleção mais vendida da Bulova no Brasil. Além da Bulova, a SWG Brasil distribui no país as marcas Citizen e Swarovski.

Os modelos femininos

Bulova Disco (ref. 96L363), com mostrador roxo e luneta texturizada, e Classic Goddess of Time (ref. 96L361), de mostrador azul (Divulgação)

A linha Disco tem dois modelos com luneta brilhante e texturizada, caixa e pulseira de aço inoxidável. O visual lembra as casas noturnas que marcaram época. O primeiro (ref. 96L363), de R$ 4.490, tem marcadores aplicados e ponteiros prateados sobre um mostrador roxo profundo com efeito de raios de sol. O segundo (ref. 97L205), de R$ 4.990, tem caixa e pulseira douradas. Os marcadores e ponteiros, também dourados, ficam sobre um mostrador azul vibrante com acabamento double sunray, que cria um efeito de raios solares duplos.

O Western Sutton (ref. 97L203) custa R$ 3.290. Ele tem caixa dourada, cristal de safira abaulado e pulseira de couro marrom-tabaco com costuras em turquesa e branco, inspiradas nas clássicas botas western. O mostrador de madrepérola turquesa iridescente contrasta com marcadores e ponteiros dourados com revestimento luminescente, uma referência ao universo cowgirl.