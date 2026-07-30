Amazon triplica lucro com Anthropic, mas termina trimestre com rombo de R$ 7 bi no caixa

A Amazon (AMZN) encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 62,6 bilhões, ou US$ 5,75 por ação, valor mais de três vezes superior aos US$ 18,2 bilhões (US$ 1,68 por ação) do mesmo período do ano anterior. O salto, porém, carrega uma ressalva: o resultado inclui US$ 53,4 bilhões em outras receitas não operacionais antes de impostos, ligadas principalmente à participação da companhia na Anthropic, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Claude.

Por causa desse efeito não recorrente, os US$ 5,75 por ação não são comparáveis ao consenso de US$ 1,82 compilado pela LSEG, que projetava o desempenho puramente operacional do negócio. Não é a primeira vez que o aporte na startup de IA distorce o resultado. No primeiro trimestre de 2026, a participação já havia produzido um efeito bilionário não recorrente sobre o lucro.

A receita líquida somou US$ 200,6 bilhões, alta de 20% na comparação anual e acima dos US$ 196,47 bilhões esperados pelo mercado. Foi a primeira vez que a Amazon ultrapassou a marca dos US$ 200 bilhões em um único trimestre.

AWS acelera ao ritmo mais forte em 18 trimestres

O destaque ficou por conta da Amazon Web Services (AWS), o braço de computação em nuvem. A receita do segmento cresceu 37%, para US$ 42,2 bilhões, superando os US$ 40,54 bilhões estimados pelo StreetAccount. Foi o ritmo de expansão mais forte da divisão em 18 trimestres, puxado pela demanda por infraestrutura de inteligência artificial. O lucro operacional da AWS avançou 64%, para US$ 16,6 bilhões, com margem de 39,4%, ante 32,9% um ano antes.

A nuvem vinha em recuperação de ritmo ao longo dos últimos trimestres e reforça a leitura de que a corrida por capacidade de IA vem beneficiando diretamente o negócio mais rentável da companhia.

A publicidade também bateu as expectativas. As receitas de serviços de anúncios cresceram 26%, para US$ 19,81 bilhões, acima dos US$ 19,43 bilhões projetados. O segmento de América do Norte avançou 16%, para US$ 116,2 bilhões, enquanto a operação internacional cresceu 15%, para US$ 42,2 bilhões.

O lucro operacional consolidado, métrica que exclui o efeito da Anthropic por natureza, subiu 43%, para US$ 27,5 bilhões, com margem operacional de 13,7%, contra 11,4% no segundo trimestre de 2025. A expansão da margem mostra disciplina de custos mesmo com o negócio crescendo em ritmo acelerado.

Capex em IA derruba o caixa livre para o negativo

O reverso da corrida pela inteligência artificial aparece na geração de caixa. O fluxo de caixa operacional acumulado em 12 meses cresceu 33%, para US$ 161,4 bilhões. O fluxo de caixa livre no mesmo período, no entanto, virou negativo em US$ 7,6 bilhões, ante uma entrada de US$ 18,2 bilhões um ano antes.

A reviravolta é explicada pelo aumento de US$ 66,1 bilhões nos investimentos em imobilizado, líquidos de vendas e incentivos, concentrados em infraestrutura de IA. Só no segundo trimestre, as compras de propriedade e equipamentos somaram US$ 54,2 bilhões. Para o terceiro trimestre, a Amazon projeta receita entre US$ 197 bilhões e US$ 202 bilhões e lucro operacional entre US$ 22,5 bilhões e US$ 26,5 bilhões.