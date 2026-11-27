A forte queda do dólar após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco como futuro ministro da Fazenda abre uma oportunidade para quem pretende comprar a moeda americana, seja para viajar ou investir no exterior. Às 10h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 27, o dólar comercial recuava 4,27%, a R$ 5,4990.

Na segunda-feira, 23, a divisa havia atingido R$ 6,006, a maior cotação desde abril de 2025. Entre o último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais e aquela sessão, o real acumulou desvalorização de 15,63%, o pior desempenho entre 27 moedas analisadas pela consultoria Elos Ayta.

A perspectiva de mudança na condução da política econômica, com a chegada de Trabuco à Fazenda, começa a reverter parte desse movimento. A estratégia de dividir as compras e formar um preço médio ajuda a reduzir os riscos diante das incertezas sobre a trajetória das contas públicas brasileiras.

O dólar pode cair ainda mais com Trabuco na Fazenda?

A escolha do presidente do conselho de administração do Bradesco para comandar a equipe econômica a partir de 2027 melhorou a percepção dos investidores sobre a possibilidade de um ajuste fiscal mais consistente no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Bradesco BBI, que integra o grupo financeiro cujo conselho é presidido por Trabuco, elevou a recomendação para o mercado acionário brasileiro para "compra" e identifica espaço para uma valorização adicional do real.

Em seu cenário mais otimista para as ações brasileiras, ao qual atribui uma probabilidade de 20%, o banco considera o dólar cotado a R$ 5. A cotação, entretanto, é uma das premissas desse cenário, e não a projeção central da instituição para o câmbio.

A sustentação da recuperação da moeda brasileira dependerá, entre outros fatores, da autonomia do futuro ministro para conduzir a política econômica e da capacidade do governo de conter o crescimento das despesas obrigatórias.

Antes da confirmação de Trabuco na Fazenda, Solange Srour, diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, havia avaliado, em entrevista à EXAME, que o risco cambial era "assimétrico para cima", diante das dificuldades de estabilização da dívida pública.

É melhor comprar dólar agora ou esperar cair mais?

Mesmo diante da possibilidade de novas quedas, esperar pelo menor preço da moeda americana pode ser uma estratégia arriscada, especialmente para quem já tem despesas previstas no exterior.

Em momentos anteriores de forte oscilação cambial, especialistas ouvidos pela EXAME recomendaram a compra gradual da moeda americana, em vez de concentrar todos os recursos em uma única cotação.

A estratégia consiste em definir o montante necessário em dólares e dividir a aquisição em diferentes momentos, formando um preço médio. Dessa forma, caso a moeda continue caindo, o comprador poderá aproveitar cotações mais favoráveis. Se voltar a subir, parte dos recursos já estará convertida.

Para quem pretende investir no exterior, assim, a recomendação dos especialistas é considerar a exposição internacional como parte de uma estratégia de diversificação patrimonial de longo prazo, independentemente das oscilações políticas e econômicas de curto prazo.

Como formar um preço médio na compra do dólar?

Um brasileiro que precisa comprar US$ 3 mil, por exemplo, pode dividir a aquisição em três compras de US$ 1 mil, em vez de converter todo o dinheiro de uma só vez.

Em uma simulação hipotética, considerando diferentes cotações da moeda americana, a estratégia funcionaria da seguinte forma:

Simulação de compra gradual de dólares Compra Cotação Valor em dólar Custo em reais 1ª compra R$ 5,50 US$ 1.000 R$ 5.500 2ª compra R$ 5,30 US$ 1.000 R$ 5.300 3ª compra R$ 5,60 US$ 1.000 R$ 5.600 Total R$ 5,47 US$ 3.000 R$ 16.400 Fonte: simulação EXAME. Valores hipotéticos, sem considerar impostos e tarifas.

Nesse exemplo, o comprador teria um preço médio de aproximadamente R$ 5,47 por dólar. A estratégia não garante a menor cotação, mas reduz o risco de concentrar toda a operação em um momento desfavorável.

Quem tem viagem marcada deve aproveitar a queda do dólar?

Para quem já tem uma viagem internacional programada, a compra da moeda estrangeira funciona como uma proteção do orçamento contra eventuais oscilações cambiais. Quanto mais próxima estiver a data do embarque, menor será a margem para esperar novas quedas da moeda americana.

"Você tem uma despesa real marcada em dólar. Isso não é investimento, é obrigação", afirmou a planejadora financeira Carol Stange à EXAME, em outubro.

Além de dividir as compras, o consumidor pode configurar alertas de cotação em aplicativos de contas internacionais e comparar os custos das operações entre diferentes instituições financeiras.

É importante considerar que o valor pago pelo consumidor não corresponde necessariamente à cotação do dólar comercial divulgada pelo mercado. Impostos, tarifas e o spread cambial — diferença entre a cotação de referência e aquela oferecida pela instituição — podem encarecer o orçamento de uma viagem internacional.

O que pode fazer o dólar voltar a subir?

A escolha de Trabuco reduz parte das incertezas domésticas, mas não elimina os riscos relacionados à trajetória da dívida pública, às dificuldades de aprovação de medidas fiscais no Congresso e ao cenário internacional.

O comportamento da inflação americana e as próximas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) também podem influenciar o câmbio. Juros mais elevados nos Estados Unidos tendem a aumentar a atratividade dos ativos americanos, pressionando moedas de países emergentes.

Embora a queda recente permita comprar dólares a preços inferiores aos registrados nos últimos dias, a sustentabilidade desse movimento dependerá da capacidade da nova equipe econômica de transformar a melhora das expectativas em resultados fiscais concretos.