Moradores caminhando por bancos de areia antes cobertos pelas águas do Rio Branco, comunidades ribeirinhas isoladas pela impossibilidade de navegação e famílias que precisam percorrer até dois quilômetros a pé para buscar água potável.

Esse é o retrato de Roraima, onde a seca severa, intensificada pelo El Niño, atingiu 95% do território em outubro, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Em setembro, essa proporção era de 47%.

A conta do clima se reflete nas cidades e no campo. Enquanto municípios adotam medidas de racionamento de água, agricultores enfrentam dificuldades para irrigar suas lavouras.

O estado está em situação de emergência desde setembro em razão da estiagem, e a crise também afeta a rotina escolar, com redução de aulas nas localidades atingidas.

A falta de umidade no solo e na vegetação também cria condições favoráveis à propagação de incêndios florestais, em um momento em que Manaus, no estado vizinho do Amazonas, está encoberta por uma fumaça tóxica e registra qualidade do ar classificada como péssima.

É a terceira seca severa associada ao El Niño que Roraima enfrenta em 11 anos. A trégua menor entre os episódios expõe a vulnerabilidade da Amazônia aos extremos climáticos e os desafios de adaptação a um planeta cada vez mais quente.

Principal curso d'água do estado, o Rio Branco chegou a apenas 15 centímetros na régua de monitoramento em Boa Vista em 23 de novembro, o menor nível registrado para essa data em 56 anos. Segundo a ANA, a bacia hidrográfica acumulou um déficit de cerca de 390 milímetros de chuva nos últimos 12 meses.

Embora a redução das chuvas seja esperada nesta época do ano, durante o chamado verão amazônico, especialistas são unânimes: a intensidade da estiagem foge dos padrões habituais. E a perspectiva é de que o El Niño permaneça ativo até abril de 2027.

Entre o El Niño e as mudanças climáticas

Enquanto Roraima enfrenta a escassez de água, estados do Sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul, registram chuvas intensas, granizo e elevação do nível dos rios. Apesar de opostos, os dois cenários estão associados à influência de um mesmo fenômeno climático: o El Niño, classificado como “muito forte” em 2026.

Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e a distribuição das chuvas em todo o mundo. No Brasil, tende a favorecer precipitações acima da média no Sul e condições mais secas em partes do Norte e do Nordeste.

Em Roraima, a estiagem é agravada por outro fator: o aquecimento das águas do Atlântico Norte, que interfere nos sistemas atmosféricos responsáveis pela formação de chuvas na Amazônia.

Embora o El Niño seja natural, seus efeitos hoje se manifestam em um planeta superaquecido. O aumento das temperaturas provocado pelas mudanças climáticas favorece a evaporação da água e a perda de umidade do solo e da vegetação, podendo intensificar os impactos dos períodos de estiagem.

A combinação desses fatores preocupa cientistas, sobretudo pela capacidade de recuperação dos ecossistemas e de adaptação das populações diante de sucessivos eventos extremos.

Quando a seca isola comunidades

Na Amazônia, a redução do nível dos rios representa mais do que um problema de abastecimento. Os cursos d'água funcionam como vias de transporte e garantem o acesso de comunidades a alimentos, medicamentos e serviços básicos.

Entre 16 e 22 de novembro, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil precisaram recorrer a embarcações de calado raso, guiadas por moradores locais, para levar alimentos, medicamentos, combustível e bombas d'água a sete aldeias isoladas no Baixo Rio Branco.

Em localidades como Panacarica, trechos do rio secaram completamente, comprometendo o acesso das famílias à água potável.

Os impactos também chegaram às áreas urbanas. Pacaraima e São João da Baliza adotaram medidas de racionamento de água, enquanto Alto Alegre e Normandia decretaram emergência.

Da escassez de água ao avanço do fogo

Além de comprometer o abastecimento e a navegação, a estiagem amplia o risco de incêndios florestais.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que Roraima registrou 342 focos de calor apenas entre 1º e 20 de novembro.

Desde janeiro, o estado acumula 2.770 registros, número 80% superior ao contabilizado durante todo o ano de 2025, quando foram identificados 1.539 focos.

Com a vegetação mais seca, o fogo encontra condições favoráveis para se espalhar. Os incêndios, por sua vez, podem comprometer a capacidade de recuperação dos ecossistemas e ampliar as emissões de gases estufa, contribuindo para o agravamento da crise climática.

Em Roraima, onde a estiagem ainda pode se prolongar pelos próximos meses, o desafio vai além de garantir o abastecimento emergencial de água. Passa também pela necessidade de preparar cidades, comunidades e sistemas produtivos para conviver com os extremos climáticos cada vez mais frequentes e intensos.