Moradores caminhando por bancos de areia antes cobertos pelas águas do Rio Branco, comunidades ribeirinhas isoladas pela impossibilidade de navegação e famílias que precisam percorrer até dois quilômetros a pé para buscar água potável.
Esse é o retrato de Roraima, onde a seca severa, intensificada pelo El Niño, atingiu 95% do território em outubro, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Em setembro, essa proporção era de 47%.
A conta do clima se reflete nas cidades e no campo. Enquanto municípios adotam medidas de racionamento de água, agricultores enfrentam dificuldades para irrigar suas lavouras.
O estado está em situação de emergência desde setembro em razão da estiagem, e a crise também afeta a rotina escolar, com redução de aulas nas localidades atingidas.
A falta de umidade no solo e na vegetação também cria condições favoráveis à propagação de incêndios florestais, em um momento em que Manaus, no estado vizinho do Amazonas, está encoberta por uma fumaça tóxica e registra qualidade do ar classificada como péssima.
É a terceira seca severa associada ao El Niño que Roraima enfrenta em 11 anos. A trégua menor entre os episódios expõe a vulnerabilidade da Amazônia aos extremos climáticos e os desafios de adaptação a um planeta cada vez mais quente.
Principal curso d'água do estado, o Rio Branco chegou a apenas 15 centímetros na régua de monitoramento em Boa Vista em 23 de novembro, o menor nível registrado para essa data em 56 anos. Segundo a ANA, a bacia hidrográfica acumulou um déficit de cerca de 390 milímetros de chuva nos últimos 12 meses.
Embora a redução das chuvas seja esperada nesta época do ano, durante o chamado verão amazônico, especialistas são unânimes: a intensidade da estiagem foge dos padrões habituais. E a perspectiva é de que o El Niño permaneça ativo até abril de 2027.
Entre o El Niño e as mudanças climáticas
Enquanto Roraima enfrenta a escassez de água, estados do Sul do Brasil, como o Rio Grande do Sul, registram chuvas intensas, granizo e elevação do nível dos rios. Apesar de opostos, os dois cenários estão associados à influência de um mesmo fenômeno climático: o El Niño, classificado como “muito forte” em 2026.
Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno altera a circulação atmosférica e a distribuição das chuvas em todo o mundo. No Brasil, tende a favorecer precipitações acima da média no Sul e condições mais secas em partes do Norte e do Nordeste.
Em Roraima, a estiagem é agravada por outro fator: o aquecimento das águas do Atlântico Norte, que interfere nos sistemas atmosféricos responsáveis pela formação de chuvas na Amazônia.
Embora o El Niño seja natural, seus efeitos hoje se manifestam em um planeta superaquecido. O aumento das temperaturas provocado pelas mudanças climáticas favorece a evaporação da água e a perda de umidade do solo e da vegetação, podendo intensificar os impactos dos períodos de estiagem.
A combinação desses fatores preocupa cientistas, sobretudo pela capacidade de recuperação dos ecossistemas e de adaptação das populações diante de sucessivos eventos extremos.
Quando a seca isola comunidades
Na Amazônia, a redução do nível dos rios representa mais do que um problema de abastecimento. Os cursos d'água funcionam como vias de transporte e garantem o acesso de comunidades a alimentos, medicamentos e serviços básicos.
Entre 16 e 22 de novembro, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil precisaram recorrer a embarcações de calado raso, guiadas por moradores locais, para levar alimentos, medicamentos, combustível e bombas d'água a sete aldeias isoladas no Baixo Rio Branco.
Em localidades como Panacarica, trechos do rio secaram completamente, comprometendo o acesso das famílias à água potável.
Os impactos também chegaram às áreas urbanas. Pacaraima e São João da Baliza adotaram medidas de racionamento de água, enquanto Alto Alegre e Normandia decretaram emergência.
Da escassez de água ao avanço do fogo
Além de comprometer o abastecimento e a navegação, a estiagem amplia o risco de incêndios florestais.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que Roraima registrou 342 focos de calor apenas entre 1º e 20 de novembro.
Desde janeiro, o estado acumula 2.770 registros, número 80% superior ao contabilizado durante todo o ano de 2025, quando foram identificados 1.539 focos.
Com a vegetação mais seca, o fogo encontra condições favoráveis para se espalhar. Os incêndios, por sua vez, podem comprometer a capacidade de recuperação dos ecossistemas e ampliar as emissões de gases estufa, contribuindo para o agravamento da crise climática.
Em Roraima, onde a estiagem ainda pode se prolongar pelos próximos meses, o desafio vai além de garantir o abastecimento emergencial de água. Passa também pela necessidade de preparar cidades, comunidades e sistemas produtivos para conviver com os extremos climáticos cada vez mais frequentes e intensos.
-
1/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7071)
-
2/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
3/53
Amazonia
(Amazonia1)
-
4/53
Amazonia
(Amazonia)
-
5/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7024)
-
6/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(IMG_7058)
-
7/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7110)
-
8/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7092)
-
9/53
Embarcação no Rio Amazonas
(_MG_7089)
-
10/53
Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7085)
-
11/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
12/53
Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
13/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7040)
-
14/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
15/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6941)
-
16/53
Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_6942)
-
17/53
Barco no Rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
18/53
Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
19/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
20/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7004)
-
21/53
Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023-
(_MG_7016)
-
22/53
(_MG_7019)
-
23/53
Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
(_MG_7027)
-
24/53
Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
-
25/53
Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
26/53
(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
-
27/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
28/53
Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
-
29/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_9035)
-
30/53
Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8917)
-
31/53
Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8817)
-
32/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8798)
-
33/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8768)
-
34/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8745)
-
35/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8739)
-
36/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8468)
-
37/53
As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
(IMG_8567)
-
38/53
Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
-
39/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8680_1)
-
40/53
Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8683_1)
-
41/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8697_1)
-
42/53
Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8704_1)
-
43/53
Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(IMG_8237)
-
44/53
(IMG_8156_1)
-
45/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
46/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
47/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0640)
-
48/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0642)
-
49/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
50/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
51/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
-
52/53
Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(IMG_0655)
-
53/53
Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)