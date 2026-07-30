Microsoft cresce US$ 450 bilhões em um dia, quase quatro vezes o valor da Petrobras

As ações da Microsoft protagonizaram nesta quinta-feira um dos pregões mais expressivos de sua história recente. Os papéis encerraram o dia com valorização de 15,51%, resultado que representa a terceira maior alta diária da companhia desde janeiro de 2000, segundo levantamento elaborado pela Elos Ayta Consultoria com base na série histórica ajustada por proventos.

A forte reação dos investidores foi impulsionada pela divulgação do balanço referente ao segundo trimestre de 2026, que superou as expectativas de Wall Street. A companhia apresentou crescimento acima do esperado em seus negócios de computação em nuvem, com destaque para a Azure, além de reforçar a percepção de que os investimentos em inteligência artificial começam a se traduzir em aceleração de receitas e maior potencial de rentabilidade. Esses fatores levaram o mercado a revisar positivamente as perspectivas para a empresa, provocando uma intensa corrida compradora ao longo do pregão.

Perspectiva da valorização

A magnitude da valorização torna-se ainda mais relevante quando observada sob uma perspectiva histórica. Antes desta quinta-feira, uma alta superior a 15% não era registrada desde 13 de outubro de 2008, quando as ações avançaram 18,60% em meio ao forte movimento de recuperação das bolsas mundiais após os governos dos Estados Unidos e da Europa anunciarem medidas coordenadas para estabilizar o sistema financeiro durante a crise global iniciada com a quebra do Lehman Brothers. Naquele momento, o mercado reagia à expectativa de que os programas de socorro ao setor bancário evitariam um colapso ainda maior da economia mundial.

A maior valorização diária da Microsoft desde 2000 continua sendo a observada em 19 de outubro de 2000, quando as ações dispararam 19,57% após a divulgação de resultados trimestrais significativamente superiores às estimativas dos analistas. Em meio ao período de elevada volatilidade que sucedeu o estouro da bolha das empresas de tecnologia, a companhia surpreendeu o mercado ao apresentar forte demanda por produtos como o Windows 2000 e crescimento consistente em suas divisões corporativas, reforçando a confiança dos investidores em sua capacidade de geração de resultados mesmo em um cenário adverso.

Além do desempenho expressivo das ações, o pregão representou uma recuperação significativa do valor da companhia. A Microsoft vinha negociando abaixo da marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado desde 8 de junho de 2026, quando era avaliada em aproximadamente US$ 3,05 trilhões. Ao longo das semanas seguintes, acompanhando a realização de lucros nas grandes empresas de tecnologia, sua capitalização chegou ao menor nível em 25 de junho, quando atingiu cerca de US$ 2,62 trilhões.

Com a valorização registrada nesta quinta-feira, a companhia adicionou aproximadamente US$ 450 bilhões ao seu valor de mercado em apenas um pregão, uma das maiores criações de valor já registradas por uma empresa de capital aberto em termos absolutos.

Quatro vezes o tamanho da Petrobras

Para dimensionar esse movimento, o montante agregado pela Microsoft em um único dia equivale a aproximadamente 47,3% de todo o valor de mercado das empresas listadas na B3, atualmente estimado em cerca de US$ 950 bilhões. O valor também corresponde a praticamente quatro vezes a capitalização de mercado da Petrobras, evidenciando a dimensão do impacto provocado pela reação positiva dos investidores ao balanço da companhia.

O levantamento da Elos Ayta mostra que, ao longo dos últimos 26 anos, apenas duas sessões apresentaram desempenho superior ao registrado em 30 de julho de 2026, reforçando o caráter excepcional do movimento observado após a divulgação dos resultados trimestrais. Em um mercado cada vez mais concentrado nas grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial, a reação evidencia o peso crescente da Microsoft na formação dos índices globais e a capacidade da companhia de criar, em um único dia, valor equivalente a uma parcela significativa de todo o mercado acionário brasileiro