Microsoft cresce US$ 450 bilhões em um dia, quase quatro vezes o valor da Petrobras

Antes desta quinta-feira, uma alta superior a 15% não era registrada desde 13 de outubro de 2008 (Divulgação/Getty Images)
Repórter
Publicado em 30 de julho de 2026 às 19h52.
As ações da Microsoft protagonizaram nesta quinta-feira um dos pregões mais expressivos de sua história recente. Os papéis encerraram o dia com valorização de 15,51%, resultado que representa a terceira maior alta diária da companhia desde janeiro de 2000, segundo levantamento elaborado pela Elos Ayta Consultoria com base na série histórica ajustada por proventos.
A forte reação dos investidores foi impulsionada pela divulgação do balanço referente ao segundo trimestre de 2026, que superou as expectativas de Wall Street. A companhia apresentou crescimento acima do esperado em seus negócios de computação em nuvem, com destaque para a Azure, além de reforçar a percepção de que os investimentos em inteligência artificial começam a se traduzir em aceleração de receitas e maior potencial de rentabilidade. Esses fatores levaram o mercado a revisar positivamente as perspectivas para a empresa, provocando uma intensa corrida compradora ao longo do pregão.
A magnitude da valorização torna-se ainda mais relevante quando observada sob uma perspectiva histórica. Antes desta quinta-feira, uma alta superior a 15% não era registrada desde 13 de outubro de 2008, quando as ações avançaram 18,60% em meio ao forte movimento de recuperação das bolsas mundiais após os governos dos Estados Unidos e da Europa anunciarem medidas coordenadas para estabilizar o sistema financeiro durante a crise global iniciada com a quebra do Lehman Brothers. Naquele momento, o mercado reagia à expectativa de que os programas de socorro ao setor bancário evitariam um colapso ainda maior da economia mundial.
A maior valorização diária da Microsoft desde 2000 continua sendo a observada em 19 de outubro de 2000, quando as ações dispararam 19,57% após a divulgação de resultados trimestrais significativamente superiores às estimativas dos analistas. Em meio ao período de elevada volatilidade que sucedeu o estouro da bolha das empresas de tecnologia, a companhia surpreendeu o mercado ao apresentar forte demanda por produtos como o Windows 2000 e crescimento consistente em suas divisões corporativas, reforçando a confiança dos investidores em sua capacidade de geração de resultados mesmo em um cenário adverso.
Além do desempenho expressivo das ações, o pregão representou uma recuperação significativa do valor da companhia. A Microsoft vinha negociando abaixo da marca de US$ 3 trilhões em valor de mercado desde 8 de junho de 2026, quando era avaliada em aproximadamente US$ 3,05 trilhões. Ao longo das semanas seguintes, acompanhando a realização de lucros nas grandes empresas de tecnologia, sua capitalização chegou ao menor nível em 25 de junho, quando atingiu cerca de US$ 2,62 trilhões.
Com a valorização registrada nesta quinta-feira, a companhia adicionou aproximadamente US$ 450 bilhões ao seu valor de mercado em apenas um pregão, uma das maiores criações de valor já registradas por uma empresa de capital aberto em termos absolutos.
Para dimensionar esse movimento, o montante agregado pela Microsoft em um único dia equivale a aproximadamente 47,3% de todo o valor de mercado das empresas listadas na B3, atualmente estimado em cerca de US$ 950 bilhões. O valor também corresponde a praticamente quatro vezes a capitalização de mercado da Petrobras, evidenciando a dimensão do impacto provocado pela reação positiva dos investidores ao balanço da companhia.
O levantamento da Elos Ayta mostra que, ao longo dos últimos 26 anos, apenas duas sessões apresentaram desempenho superior ao registrado em 30 de julho de 2026, reforçando o caráter excepcional do movimento observado após a divulgação dos resultados trimestrais. Em um mercado cada vez mais concentrado nas grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial, a reação evidencia o peso crescente da Microsoft na formação dos índices globais e a capacidade da companhia de criar, em um único dia, valor equivalente a uma parcela significativa de todo o mercado acionário brasileiro