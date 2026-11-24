RESUMO ＋ A loteadora Brasil Terrenos obteve registro de companhia aberta em 5 de novembro, sem fazer um IPO, e aguarda aprovação para listar suas ações no Novo Mercado da bolsa B3. A empresa teve lucro líquido de R$ 979 milhões em 2025 e de R$ 852,2 milhões de janeiro a setembro deste ano.

Lucro de R$ 979 milhões em 2025, margem líquida de 63,8% e nenhuma ação à venda. A Brasil Terrenos, loteadora nascida no interior do Pará e hoje sediada em Goiânia, virou companhia aberta sem passar por uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu o registro de companhia aberta categoria A em 5 de novembro. A empresa também pediu a listagem no Novo Mercado, o segmento de governança mais exigente da B3, e aguarda aprovação da bolsa.

O 1 milhão de ações da companhia continua nas holdings das duas famílias fundadoras. Não há data, estrutura nem valor definidos para uma eventual oferta.

"Hoje o que eu falo muito pros bancos é que a empresa não necessita desse capital", afirmou Alexandre Pedreira Pereira, CEO da Brasil Terrenos, em entrevista à EXAME.

O resultado deste ano já se aproxima do de 2025 inteiro. De janeiro a setembro, o lucro líquido foi de R$ 852,2 milhões, alta de 51,5% sobre o mesmo período do ano passado.

O movimento ocorre seis meses depois de a Compass encerrar o maior jejum de IPOs da história recente da B3, e com a Selic parada em 13,75% ao ano.

Fundada em 2003 por Moisés Carvalho Pereira e Sidney Guimarães Penna, a Brasil Terrenos está em 90 cidades de 17 estados. O produto é sempre o lote, em bairros planejados, condomínios fechados e, em alguns casos, condomínios industriais.

Isso a diferencia das incorporadoras, que vendem apartamentos antes de o prédio existir. A loteadora compra ou recebe a área bruta, faz a infraestrutura e vende o terreno. Quem compra constrói a casa do próprio jeito.

A operação é verticalizada. Prospecção de áreas, aprovação de projetos e obras de asfalto, energia e esgoto são feitas por equipes próprias. Segundo o CEO, o hábito vem da origem no interior do Pará, onde faltavam empreiteiros capazes de fazer as obras do jeito que a empresa queria.

Ao final, as vias e áreas públicas são doadas à prefeitura, e as redes de água e energia, às concessionárias. Enquanto as obras não terminam, a empresa dá garantias ao poder público, como seguro ou caução de imóveis, conforme a exigência de cada cidade.

A aposta está no tipo de moradia mais comum no país. Pereira afirma que cerca de 82% dos brasileiros vivem em casas, e que o crescimento horizontal migrou das capitais para cidades vizinhas, como Duque de Caxias, no Rio, e Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

O gargalo é a aprovação. No Pará e no Tocantins, onde a empresa é mais consolidada, o processo leva até um ano. No Sudeste, pode chegar a três anos. A sede foi para Goiânia em 2013, por logística e para atrair profissionais. Mesmo assim, a empresa nunca lançou um projeto na cidade. O primeiro está previsto para o próximo ano.

Um banco de lotes

A Brasil Terrenos não depende de financiamento bancário para vender. Ela própria financia o terreno para o comprador, uma função que, segundo o CEO, nenhuma linha de crédito disponível no país atende de forma clara para esse tipo de produto. O resultado é uma carteira de recebíveis de R$ 9,46 bilhões a valor presente, de acordo com Pereira.

Para financiar esse parcelamento, a empresa capta no mercado. A maior operação foi a emissão de R$ 700 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), distribuída a pessoas físicas, estruturada como dívida corporativa, e não atrelada a um empreendimento específico.

Em setembro, a dívida líquida ajustada somava R$ 1,17 bilhão, o equivalente a 22,5% do patrimônio líquido, ante 16,5% um ano antes.

Com os juros altos, a conta pesa menos do que para as incorporadoras. Os recebíveis também são corrigidos, e a dívida representa algo entre 17% e 18% do que a empresa tem a receber, segundo o CEO.

"A gente sempre recebe muito mais juros do que tem a pagar", afirmou. O cenário contrasta com o dos compradores de apartamentos, que já enfrentam taxas de até 15% no financiamento bancário.

Na compra das áreas, o modelo predominante é a parceria. O dono da terra entra com a gleba, a Brasil Terrenos entra com a infraestrutura, e os dois dividem o resultado em uma sociedade de propósito específico (SPE).

É assim que o banco de terrenos chegou a 207 empreendimentos, com Valor Geral de Vendas (VGV) potencial de R$ 35,8 bilhões. Desse total, cerca de R$ 22 bilhões correspondem à fatia da companhia.

Bolsa sem pressa

A decisão de abrir capital nasceu em um curso da Fundação Dom Cabral, em que os sócios concluíram que empresas abertas tendem a durar mais.

O processo obrigou a reorganizar a casa. O acordo de acionistas foi redigido por um escritório de advocacia e revisado por outro. O conselho de administração ganhou conselheiro externo e criou, em outubro, um comitê de auditoria.

Hoje o colegiado tem cinco membros, um deles independente, e passará a sete, com dois independentes.

Na prática, pouco mudou no dia a dia, segundo o CEO. A empresa já publicava balanços no padrão da CVM desde 2022 e participava de conferências de bancos. A novidade é a teleconferência trimestral de resultados.

"O nosso plano sempre foi perpetuidade, e esse registro que a gente fez na CVM é o marco pra gente da perpetuidade", disse Pereira.

Uma oferta de ações só sairia com um múltiplo considerado atrativo ou com uma oportunidade de negócio que exigisse liquidez. Nos preços atuais, a empresa não tem interesse, segundo o executivo.

Fundos de private equity já procuraram a companhia com a proposta de prepará-la para a bolsa. "Não tem interesse de sócio", afirmou.

A sucessão com os fundadores ao lado

A listagem coincide com a chegada da segunda geração ao comando. Em abril, Pereira, filho de Moisés Carvalho, deixou a vice-presidência, onde cuidava de finanças, contabilidade e relação com o mercado, para assumir a presidência executiva.

Segundo o CEO, o convite partiu de Sidney Penna, que ocupava o cargo e seguiu para a presidência do conselho. Os filhos de Penna também assumiram funções executivas: João Victor Penna, na vice-presidência, e João Pedro Penna, na diretoria administrativa e de operações.

Os fundadores continuam na empresa por meio de comitês. Penna acompanha o comitê de projetos, e Moisés, o de engenharia e obras.

"A sucessão, quando você ainda tem todo mundo ao lado e a gente pode trabalhar de uma forma acompanhada, assistida, é o melhor dos mundos", disse Pereira.

Lançar menos para não encalhar

Nos nove primeiros meses do ano, a Brasil Terrenos lançou R$ 1,09 bilhão, queda de 20,8%. As vendas contratadas subiram 45,2%, para R$ 1,9 bilhão.

A redução é deliberada. Ao contrário de um prédio, um loteamento pode ser dividido em etapas, e a empresa tem colocado à venda menos lotes do que espera vender.

"A gente vai lançar menos do que a gente espera que o mercado vai absorver e deixar o mercado nos surpreender", afirmou o CEO. Se a demanda vier acima do previsto, a etapa seguinte já está pronta para lançamento.

A estratégia contrasta com a de incorporadoras que, com a Selic estacionada, passaram a adiar lançamentos para 2027.

A presença em mercados com motores econômicos diferentes também funciona como proteção. Parauapebas e Canaã dos Carajás, no Pará, dependem da mineração. Palmas tem o setor público e o agronegócio. Maceió vive de turismo e cana-de-açúcar.

Depois de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, os próximos lançamentos incluem Bela Vista de Goiás e dois projetos na Grande Maceió, em Rio Largo e Marechal Deodoro.

O CEO afirma que a empresa não vê nos próprios indicadores a alta de distratos e inadimplência registrada em outras partes do setor. Segundo ele, os números deste ano estão melhores que os do ano passado.

A falta de mão de obra, outro problema das construtoras, também pesa menos. As obras da loteadora usam motoristas de caminhão e operadores de máquinas, funções menos especializadas que as de acabamento em prédios.