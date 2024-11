Para ficar de olho: quatro nomes do mercado editorial para você ficar por dentro do setor

Elayne Baeta | escritora

Do interior da Bahia, Baeta ficou conhecida ao publicar histórias de romances LGBTQIA+ na internet. Hoje, aos 27 anos, é a autora nacional mais vendida do selo Galera, da Record. O último lançamento, Coisas Óbvias Sobre o Amor, teve mais de 10.000 exemplares reservados em 24 horas. (Por Daniel Giussani)

Junior Rostirola: 3 milhões de assinantes e uma média de 200.000 audições por episódio (Arquivo Pessoal/Divulgação)

Junior Rostirola | escritor e podcaster

O podcast mais ouvido do Brasil é fruto de um livro. Café com Deus Pai, do pastor envangélico Junior Rostirola, tem 3 milhões de assinantes e uma média de 200.000 audições por episódio. O sucesso no áudio ajuda a impulsionar as vendas dos livros de mesmo nome. A edição de 2023 já tem mais de 700.000 cópias vendidas. (Por Isabela Rovaroto)

Adriana Alcântara: responsável por lançar a Audible no Brasil (Paulo Vitale/Divulgação)

Adriana Alcântara | diretora-geral da Audible Brasil

Adriana Alcântara é responsável por lançar no Brasil a Audible, o braço de audiolivros da Amazon, em 2022. Com mais de 14 anos de experiência, passou por empresas como WarnerMedia e Apple. Por aqui, a Audible já produziu mais de 1.700 audiolivros, e seu catálogo tem 700.000 obras. (Por Laura Pancini)

Vitor Martins: nome de destaque na literatura LGBTQIA+ (Arquivo Pessoal/Divulgação)

Vitor Martins | escritor

Carioca de Nova Friburgo, é um nome de destaque na literatura LGBTQIA+ e já foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2022. Seu livro de estreia, Quinze Dias, publicado pelo selo Alt, da GloboLivros, teve os direitos vendidos para sete países. (Por Laura Pancini)