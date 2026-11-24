O Australian Fashion Council e a R.M.Williams lançaram em março, no Parlamento, em Canberra, o primeiro plano nacional para reconstruir a fabricação de roupas e tecidos na Austrália. A estratégia vai até 2036 e prevê a criação de mais de mil empregos qualificados. O ponto de partida é frágil, já que cerca de 97% dos produtos de vestuário e têxteis do país são feitos no exterior e a idade média dos trabalhadores do setor é de 57 anos.

Em 1989, a indústria têxtil, de vestuário e calçados australiana empregava 115 mil pessoas. Hoje são pouco mais de 27 mil. Nesse mercado menor, alfaiates, sapateiros e estilistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian continuam produzindo à mão. Os preços são altos, os prazos são longos e a clientela tem ficado mais jovem.

Ofício de família

A Zink & Sons faz ternos sob medida na Oxford Street, em Sydney, desde 1895. Hoje a casa é comandada pela terceira geração da família Jones (Reprodução/Instagram)

Na Oxford Street, em Sydney, a Zink & Sons faz ternos sob medida desde 1895, quando Gustav Zink abriu a alfaiataria. A família Jones assumiu o negócio nos anos 1950, e Daniel Jones, da terceira geração, dirige a casa desde 2019. No serviço completo, quatro alfaiates fixos e alguns terceirizados costuram tudo à mão. O terno custa de 5 mil a 7 mil dólares australianos (de R$ 19,8 mil a R$ 27,7 mil) e fica pronto em dois a quatro meses. A versão semi-sob medida, finalizada à máquina, parte de 3,3 mil dólares australianos (cerca de R$ 13 mil). Jones se preocupa com a falta de formação de novos alfaiates no país, mas tem recebido clientes cada vez mais jovens.

No centro da cidade, Andrew McDonald faz sapatos há cerca de três décadas. Ele trabalhava como fotógrafo em Londres quando foi chamado para fotografar o sapateiro Paul Harnden, de quem depois virou aprendiz, e mais tarde passou pela John Lobb. De volta à Austrália, manteve a oficina em Paddington por 14 anos e se mudou para a Strand Arcade em 2013. A linha pronta custa de 1 mil a 1,2 mil dólares australianos (de R$ 4 mil a R$ 4,7 mil). Os pares sob medida saem por 3,6 mil a 5 mil dólares australianos (de R$ 14,2 mil a R$ 19,8 mil), com 16 semanas de produção e três ou quatro provas.

A geração que chegou depois

Cada peça de Amy Lawrance leva de 10 a 20 horas para ficar pronta. Hoje a estilista estuda vender para o atacado (Reprodução/Instagram)

Amy Lawrance começou a costurar vestidos em casa durante os lockdowns em Melbourne, em cores como verde ácido e rosa. Hoje trabalha apenas com seda crua, no tom branco casca de ovo do tecido. Em março de 2025, venceu o National Designer Award x David Jones, voltado a marcas com até oito anos de operação, e recebeu 20 mil dólares australianos (cerca de R$ 79 mil). Em seguida, apresentou coleção na Australian Fashion Week. Todas as peças são sob medida, levam de 10 a 20 horas de trabalho e custam de 2,8 mil a 7 mil dólares australianos (de R$ 11 mil a R$ 27,7 mil). A estilista estuda vender para o atacado, o que exigiria terceirizar parte da produção.

Em Moss Vale, Jeorge Bradford faz sozinho todas as camisas e calças da Iti. Ele criou a marca depois de se formar em design de moda pela University of Technology Sydney, em 2023. As peças têm painéis de tecido trançado e já são vendidas em duas lojas. A camisa mais simples leva cerca de 48 horas para ficar pronta e custa a partir de 250 dólares australianos (cerca de R$ 990).

Em Redfern, a Shhorn produz cerca de 100 peças por ano com tecidos japoneses, a maioria por encomenda. Sean Tran fundou a marca em 2015, depois da faculdade de arquitetura, e trabalha com dois assistentes. Os preços vão de 350 a 2,5 mil dólares australianos (de R$ 1,4 mil a R$ 9,9 mil), e a entrega leva de oito a 12 semanas. Segundo ele, jovens de outros países têm procurado o ateliê para aprender o ofício.